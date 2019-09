Scopri come progettare i bagni moderni con doccia 

Redazione - 16 settembre 2019

Il bagno moderno con doccia a filo pavimento

vediamo insieme come progettare un bagno moderno con doccia. I piatti di ultima generazione sono quelli a filo pavimento, che consentono di creare una superficie continua con il piano; non c’è, cioè, alcuna sporgenza.



Le docce a filo pavimento, essendo prive di fughe, garantiscono un elevato livello di igiene e risultano anche più sicure sia per i bambini che per gli anziani, che possono accedere alla doccia con una facilità estrema. L’impatto estetico, inoltre, è all’insegna dell’eleganza e del minimalismo e questo è un altro innegabile punto di forza.



Un timore piuttosto diffuso è che installando un piatto doccia filo pavimento l’acqua fuoriesca mentre, appunto, ci si fa la doccia; in realtà si tratta di un falso mito, perché una corretta progettazione prevede che la superficie in questione venga prima impermeabilizzata. Fondamentale è inoltre che lo scarico sia realizzato perfettamente e la pendenza del massetto calcolata con la massima esattezza da personale esperto, altrimenti concreto è il rischio che si creino ristagni d’acqua.



Si fa inoltre presente che, sempre per quanto riguarda le docce filo pavimento, si può scegliere fra un piatto ultrasottile oppure un piatto realizzato con piastrelle in ceramica o pietra naturale. Per godere di una libertà di movimento maggiore suggeriamo di verificare la possibilità di integrare lo scarico nella parete. In foto il piatto doccia rettangolare filo pavimento Viprint di Villeroy&Boch.

3 proposte di bagno moderni bellissimi con doccia

Vogliamo adesso mostrarvi tre proposte relative alla progettazione di bagni moderni con doccia caratterizzati da un design moderno e raffinato e da un alto grado di funzionalità.



Nella prima foto vedete un bagno molto essenziale, caratterizzato da un mobile sospeso con due lavabi da appoggio, da un’ampia specchiera rettangolare illuminata con una striscia LED e da sanitari sospesi. In primo piano ecco il box doccia Penisola di antoniolupi, progettato proprio per suddividere la zona sanitari dall’area benessere del bagno. Il vetro, dunque, suddivide lo spazio ma non pregiudica la visibilità e la luminosità. Il piatto doccia è in Corian. Nella seconda foto vi mostriamo un bagno che è la concretizzazione del progetto total look di Cerasa: con gli stessi materiali è cioè possibile realizzare il mobile, il lavabo, il piatto doccia e il rivestimento interno del box doccia. In questo caso si tratta di un esempio riconducibile alla collezione Play; il mobile è laccato grigio scuro opaco in essenza industrial e comprende un mensolone in ocritec rivestito di HPL, il piatto doccia presenta la medesima finitura del mobile. La composizione è completata da sanitari in appoggio e una piantana con mensola portaoggetti. Nella terza foto potete ammirare un raffinato box doccia walk in che con la sua leggerezza formale e trasparenza crea un connubio perfetto con il robusto mobile sospeso con pensile in finitura olmo cotto appartenente alla collezione My Time di Ideagroup. Il piano lavabo è dotato di una vasca integrata in cristallo extrachiaro sabbiato laccato cobalto.



Nel prossimo paragrafo troverete utili consigli per rendere funzionale al massimo un bagno piccolo.

Come attrezzare con doccia un bagno moderno piccolo

Come e dove creare la zona doccia in un bagno moderno piccolo? La soluzione perfetta consiste nello sfruttare gli spazi che altrimenti resterebbero inutilizzati o verrebbero in parte sprecati, ovvero gli angoli. Le aziende del settore propongono numerosi box doccia angolari con lato curvo e porte scorrevoli (quindi con piatto semicircolare), poco ingombranti ma comodi e pratici.



Un’altra soluzione molto valida per i bagni piccoli coincide con la doccia a nicchia, ma in questo caso il bagno deve presentare precise caratteristiche strutturali, com’è facile comprendere. Si fa presente, comunque, che un piatto doccia piccolo quadrato misura 80x80 cm, però ci sono anche modelli da 70x70 cm, anche se in questo caso non ci si può muovere con grande agio.



Chi ne ha la possibilità, farebbe bene ad optare per un box doccia su misura, perché non di rado quelli standard non sono adatti ai bagni piccoli; con una soluzione personalizzata, invece, si ha la certezza di un modello ad hoc, che ottimizzi lo spazio disponibile e risponda anche alle esigenze individuali dell’utente. Certo, il prezzo sale ma ne vale la pena. In foto il box doccia in nicchia Omega di Disenia.

Vasca e doccia insieme nel bagno moderno