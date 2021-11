Benvenuti nello showroom virtuale Ideagroup, un viaggio alla scoperta delle proposte per arredare la

Entra nell’innovativo Virtual Showroom di Ideagroup

Guarda ile visita il VIRTUAL SHOWROOM per vivere un’esperienza suggestiva, che ti permette di trovare l’arredo ideale per il tuo bagno.

Sei alla ricerca di novità per l’arredobagno della tua casa? Scopri il nuovo e multimediale Virtual Showrom di Ideagroup . Il noto brand ha ideato un portale facile da utilizzare e intuitivo, che da remoto, ovunque ci si trovi, dà la possibilità di immergersi in tutte le sue collezioni d’arredo. Visitalo insieme a noi:

I vantaggi della piattaforma digitale per arredare il bagno

Ecco come si presenta lo spazio espositivo multimediale per arredare il bagno con Ideagroup

Con questo nuovo servizio digitale si potrà “assaporare” il concept e l’essenza di Ideagroup. Un’esperienza sensoriale unica per personalizzare i propri spazi domestici.

Scopri come funziona il tour virtuale del nostro showroom

La mappa interattiva per orientarsi all'interno dello spazio espositivo

La piattaforma digitale del Virtual Showroom di Ideagroup è davvero alla portata di tutti.

Ecco come scoprire le nuove collezioni d’arrebagno, partendo da questo link virtualtour.ideagroup.it:

dopo una rapida registrazione si avrà la possibilità di accedere allo spazio espositivo e orientarsi tra le stanze 3D attraverso una mappa interattiva ;

si avrà la possibilità di accedere allo spazio espositivo e orientarsi tra le stanze 3D attraverso una ; le icone a terra permettono di orientarsi, mentre tre simboli posti in prossimità dei prodotti danno modo di: accedere alle schede (plus della collezione, finiture disponibili, modularità), visualizzare il video per la corretta pulizia dei mobili e scaricare maggiori informazioni.