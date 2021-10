Colori forme e materiali nuovi per i mobili bagno sospesi

Volumi essenziali e linee leggere per i nuovi mobili bagno sospesi

Quali sono le tendenze 2022 per i mobili bagno sospesi? Lo abbiamo scoperto visitando l’ultimo Cersaie a Bologna, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’ArredoBagno. Ecco tutte le novità dell’edizione 2021:

Quali colori fanno tendenza per l’arredo bagno sospeso

Sfumature calde e accoglienti e design attuale per la collezione Sense di Ideagroup (composizione in rosso Jaipur e Teak naturale)

Il Cersaie 2021 è stato all’insegna del colore . L’arredo bagno in mostra sorprende per la varietà dei mix cromatici, degli accostamenti, delle finiture inedite e sofisticate che arricchiscono e rendono speciale il design dei nuovi prodotti. Il mobile bagno sospeso moderno non è più solo ed esclusivamente bianco, ma…:

Massima personalizzazione con i mobili sospesi per il bagno

Acquabella presenta la collezione Integra di lavabi da incasso colorati in Akron sostenuti da struttura in metallo e completati da contenitore in legno

L’obiettivo? Garantire uno spazio unico, non vincolante, perfetto in termini stilistici e dimensionali. Ne è un esempio la collezione Integra di Acquabella (in foto), una linea di piani lavabo su misura realizzati nell’innovativo materiale Akron (un composto di poliuretano e cariche minerali) dalla particolare texture Lavagna, da abbinare al mobile sospeso in legno, sorretto da un sottile e stilizzato tubolare metallico. Innumerevoli le misure, gli spessori, i colori, le composizioni (personalizzabile è anche la piletta del lavabo).

Sospesi e componibili: I mobili bagno adatti ad ogni spazio

Arblu propone la collezione Tango declinata in tante varianti di moduli ed elementi per un bagno personalizzato

Il mobile bagno sospeso è salvaspazio per eccellenza: l’essere agganciato a muro crea un effetto ottico di leggerezza e continuità della superficie pavimentata che regala un senso di maggiore ariosità.

Ma per essere davvero perfetta per ogni spazio ed esigenza è la modularità il tratto distintivo che deve possedere una collezione d’arredobagno. Ecco 2 elementi che caratterizzano la nuove linee viste al Cersaie 2021:

infinite configurazioni d’arredo bagno, date dalla ricca componibilità dei mobili bagno, personalizzabili nelle dimensioni e disponibili in diverse forme, da quelle più essenziali e squadrate a quelle più sinuose e ondulate;

d’arredo bagno, date dalla ricca componibilità dei mobili bagno, personalizzabili nelle dimensioni e disponibili in diverse forme, da quelle più essenziali e squadrate a quelle più sinuose e ondulate; pluralità di abbinamenti. I nuovi contenitori bagno possono essere associati a tutta una serie di: lavabi, piani top, complementi e accessori coordinati, come faretti e specchiere, ma anche con piatti e box doccia, vasche a libera installazione, rubinetteria e termoarredo. Nulla viene lasciato al caso.

Arblu con la sua collezione entry level Tango (in foto) assicura un ottimo rapporto qualità prezzo assieme a personalizzazione e modularità elevate. Tante le basi portalavabo e le basi con cestoni estraibili, a cui si uniscono colonne e pensili a ribalta o con anta a battente. Le finiture dei frontali sono in resistente e materico Tecnopolimero soft touch in tanti colori, mentre la scocca dei cassetti è in finitura Vulcano Design. Anche gli interni sono adattabili ad ogni esigenza grazie al sistema Optimus che organizza lo spazio interno dei cassetti. Le misure spaziano anche nella profondità, in tre varianti 36, 45,5 a 50 cm, per soluzioni davvero custom.