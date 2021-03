Scopri le collezioni Moon e Dressy di Blob by Ideagroup

Redazione - 25 febbraio 2021

Come personalizzare il bagno con forme e colori

Un bagno ben progettato risulta comodo, pratico e funzionale. Ma non solo. Negli ultimi tempi questo ambiente della casa ha acquistato crescente importanza, passando attraverso una sorta di rivoluzione. É diventato il luogo in cui rigenerarsi dal punto di vista sia fisico mentale e, per questo motivo, la personalizzazione oggi appare imprescindibile.



Personalizzare il bagno significa prestare estrema cura nella scelta delle forme e dei colori. Le prime rispondono sicuramente a esigenze estetiche, ma determinano anche una corretta organizzazione degli spazi: ciò vale soprattutto per le superfici meno estese. I colori sono sinonimo di stile, riflettono i gusti individuali, possono trasmettere sensazioni di grande benessere. Inoltre, aiutano a far sembrare più ampio l’ambiente.



Un’azienda che da sempre propone soluzioni adatte alle più diverse necessità, tutte caratterizzate da un elevato livello qualitativo, è Ideagroup, che con le collezioni a marchio Blob Moon e Dressy lascia ampio spazio alla progettazione di ambienti particolari e personalizzati.



Il programma di arredo bagno Moon di Blob, trae ispirazione da una delle fasi lunari. Si tratta principalmente di mobili bagno con lavabi curvi, ma non mancano gli elementi per creare composizioni complete: pensili, colonne, specchi contenitore. Il leit motiv è un’accattivante pulizia formale. Si sceglie inoltre fra diverse finiture lucide o materiche, ma comunque sobrie ed eleganti.



La collezione di mobili bagno Dressy by Blob è invece il risultato del perfetto incontro fra il fascino vintage e il design contemporaneo; l’offerta cromatica va dalle essenze e dai colori desaturati ai laccati, dalle nuance neutre a quelle più vivaci.

Il lavabo curvo di Moon, soluzione salvaspazio e caratterizzante

Il protagonista indiscusso della collezione Moon di Blob by Ideagroup è il lavabo curvo in ceramica bianca, proposto in 3 larghezze (77,5 cm, 95 cm, 110 cm) e 2 profondità (40 cm e 45 cm). Con il suo aspetto fluente e le sue linee essenziali, si integra alla perfezione anche nei bagni più piccoli. E allo stesso tempo conferisce all’ambiente una cifra stilistica originale e accattivante.



Merito anche delle basi sospese cui viene abbinato, che da una parte lo mettono in risalto e dall’altra rappresentano elementi di arredo a loro volta dotati di grande appeal. Pur essendo molto compatte, inoltre, possiedono un’ottima capacità contenitiva. Vasta è la gamma di colori disponibili, che possiamo suddividere in cinque categorie: Essenze

Laccati lucidi

Laccati opachi

Laccati metal

Colori polimerici

Le essenze hanno i loro punti di forza nella naturalità e matericità, i laccati sono rappresentanti di un’eleganza contemporanea, i colori polimerici esaltano le forme con raffinatezza. I mobili lavabo possono essere affiancati da colonne e/o completati da pensili e specchiere con contenitore uguali, in modo da ottenere un sistema completo e curato in ogni dettaglio, nonché visivamente di grande impatto.

I colori di Dressy, per un bagno tra il retrò e il contemporaneo