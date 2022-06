Le novità per arredare il bagno con Prezioso casa

Redazione - 31 maggio 2022

Progetta il tuo bagno con Prezioso Casa

Il bagno diventa la stanza dedicata alla selfcare e al relax di corpo mente. In questi ultimi anni in cui a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo trascorso più tempo in casa, abbiamo ritrovato il gusto di prenderci cura di noi e dell'ambiente in cui viviamo.



In quest'ottica il bagno da locale di servizio si è trasformato nel centro del benessere nostro e della nostra famiglia. Un luogo accogliente e curato nella scelta dell'arredo, dei rivestimenti, dei colori, che secondo le ultime tendenze del design privilegiano texture e tonalità naturali e linee pulite.



Nei negozi Prezioso Casa vi attendono esperti interior designer e architetti, per accompagnarvi nella progettazione del vostro bagno e per proporvi le soluzioni dei migliori brand dell'arredamento.



Fino a settembre 2022, poi, potrete approfittare di una promozione dedicata alla stanza del benessere: il 40% di sconto su tanti prodotti per il bagno, oltre al servizio di trasporto e montaggio gratuiti!

Come disporre i mobili perché il bagno sia bello e funzionale

Nella disposizione dei vari elementi che compongono l'arredo bagno, la chiave è sicuramente la funzionalità: oggi le possibilità compositive sono davvero varie e ci consentono di arredare al meglio ogni tipo di ambiente, anche i bagni piccoli, sfruttando lo spazio disponibile nel migliore dei modi.



Prima di scegliere come e dove mettere i mobili in bagno andrà considerata la conformazione del locale: la pianta è quadrata o rettangolare? Ci sono finestre? Ricordate che l'organizzazione visiva e funzionale è imprescindibile per non doversi ritrovare con mobili troppo profondi che impediscono i movimenti o, al contrario, senza lo spazio necessario per riporre oggetti che utilizzate quotidianamente.



Prediligete elementi a giorno che lasciano gli oggetti a vista se avete una personalità ordinata; optate per mobili da bagno con ante e cassettoni capienti con divisori interni se preferite un ambiente libero e pulito. Se il bagno è piccolo, sfruttate al massimo lo spazio con colonne a parete e specchi contenitore.



Nell'area Bath dedicata alla sala da bagno nei negozi Prezioso Casa potrete scegliere i vostri mobili e complementi tra le proposte dei migliori brand italiani di arredo bagno, tra cui Cerasa, Compab e Arcom. In negozio, grazie ai migliori programmi di progettazione, potrete studiare insieme a noi la migliore disposizione per i vostri mobili bagno. Prenotate un appuntamento per avere a disposizione un architetto dedicato!

Scopri da Prezioso Casa le nuove tendenze per il bagno

C'è tanta voglia di rinnovare il bagno, ambiente della casa primo fra tutti deputato al benessere e allo stare bene. Condizioni che si esprimono nella funzionalità di questo locale ma anche nel suo stile, oggi più che mai risultato di una ricerca accurata sugli accostamenti più azzeccati e su un design che ci rappresenti, proprio come negli altri locali delle nostre case.



A partire dai rivestimenti, che spesso vedono lo stesso materiale su pareti e pavimento, o che introducono sulle pareti la ceramica caratterizzata da motivi floreali o da decori di ispirazione artistica, che richiamano le carte da parati. Per i pavimenti le ultime tendenze propongono anche maxi lastre dai toni neutri così come rivestimenti a tutta altezza per le pareti.



Benessere e sicurezza sono i due temi che definiscono anche le più attuali tendenze per l'arredo bagno. E la natura li condensa ambedue: con i suoi colori e materiali sui mobili bagno trasmette serenità e garantisce un progetto a basso impatto ambientale grazie a materiali riciclabili, finiture che limitano l’uso di detergenti chimici, tecnologie rivolte al risparmio idrico.

