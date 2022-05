I consigli di Ideagroup per organizzare la lavanderia

La nuova lavanderia, spazio bello e funzionale

Solitamente considerata il classico locale di servizio, il cui scopo – contenere il necessario per pulire l’ambiente domestico – non può che essere puramente funzionale, finisce spesso col ritrovarsi nascosta alla vista e relegata nell’angolo più buio della casa. E se anche la lavanderia coniugasse a un sistema efficiente ed accessoriato una piacevolezza estetica non inferiore all’arredo degli altri ambienti domestici?



Due requisiti fondamentali dei nuovi mobili dedicati allo spazio laundry rimangono razionalità e componibilità, per organizzare con precisione tutti gli oggetti in essi contenuti. Ma la tendenza attuale è quella di non tralasciare l’aspetto estetico ponendosi come sintesi di eleganza e praticità.



Ideagroup, con la nuova collezione di mobili lavanderia Spazio Time, fornisce soluzioni di design in grado anche di fondere bagno e lavanderia in un unico ambiente dedicato alla cura del corpo e della casa, con proposte innovative adatte ad ogni esigenza di spazio e di stile.