My Time di Ideagroup: la collezione per personalizzare l'arredo bagno

Redazione - 22 aprile 2022

Ridisegna con Ideagroup l’ambiente più intimo della casa

Le ultime tendenze in fatto di arredo bagno prediligono un'ampia libertà progettuale: la stanza del benessere riflette gusto, stile e abitudini personali e viene disegnata su misura. I programmi di arredo non hanno nulla da invidiare a quelli proposti dalle aziende per il living e gli altri ambienti domestici.



Lo stile viene definito da finiture e materiali, in linea con i più attuali dettami del design. Dal gres effetto pietra, cemento e marmo, alle piastrelle maxi formato per i rivestimenti, fino alla carta da parati: sono tante le soluzioni per dare carattere all'ambiente bagno. Nell'ottica della personalizzazione nasce il restyling della collezione di arredo bagno MY TIME di Ideagroup: soluzioni dal design versatile e modulare per realizzare ambienti customizzati anche nei dettagli.

Quando effetti e finiture delle superfici personalizzano l'arredo bagno

Nel bagno i nuovi materiali e finiture della collezione di mobili moderni My Time invitano la progettualità a plasmare l'ambiente, giocando con i contrasti volumetrici e cromatici, con gli effetti materici e tattili delle superfici. Per le superfici dei mobili, proposti con nuove forme nella collezione rinnovata da Ideagroup, le finiture effetto legno incontrano il colore, per un mood contemporaneo, rigoroso, ma al contempo svincolato da formalità. Potrete scegliere fra 10 nobilitati legno e 2 nobilitati effetto cemento per i vostri nuovi mobili da bagno.



In base al proprio gusto, alle dimensioni e alla forma del locale, alle necessità legate all'uso, si potranno creare diverse composizioni, da personalizzare nei colori e nei dettagli. I piani, disponibili nelle colorazioni del campionario laccati Ideagroup, sono realizzati in Mineralmarmo e Mineralsolid. Il primo è un materiale composto per il 75% da cariche minerali naturali e per il 25% da resina poliestere. Lo smalto tecnico che lo riveste lo rende molto resistente all’acqua e agli agenti esterni e ne preserva il colore intatto nel tempo. Il Mineralsolid si compone di resine poliesteri a base di pet riciclato, con una finitura esterna che lo rende impermeabile. Nuovo il top in ceramica, con vasca lavabo integrata, dalle linee morbide e proposto nelle finiture bianco opaco o bianco lucido.

Con My Time mobili bagno versatili e funzionali