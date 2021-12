La nostra guida alla scelta dello stile nordico per il bagno

Redazione - 21 dicembre 2021

Le caratteristiche indispensabili del bagno in stile nordico

Pensando al Nord Europa ci vengono subito in mente grandi boschi, spazi incontaminati, ma anche un clima rigido e un’aria fredda, pungente. Sono queste sensazioni e immagini a definire le particolarità di un bagno nordico. Un rigore geometrico fatto di linee pure ed essenziali, ma anche una ricerca di calore e accoglienza che viene dai piccoli oggetti, dai dettagli.



È, quindi, attraverso l’utilizzo di colori tenui , materiali lasciati al naturale che prende forma quel luogo della casa riservato alla cura e al benessere della persona. Grandi vetrate permettono di esperire la natura da un punto di vista privilegiato, ancora una volta, protetto, e ammettono quella morbida luce naturale che a determinate latitudini assume un valore centrale. La luce artificiale, allo stesso modo, riveste un ruolo di fondamentale importanza, in quanto chiamata a compensare e sostituire quella solare.

Forme e materiali adatti ai mobili bagno

Per gli arredi è opportuno ricercare la semplicità e la morbidezza della forma . Le linee curve richiamano lo sguardo e invitano a un’esperienza anche tattile . I mobili di un bagno nordico esigono di essere accarezzati per un pieno apprezzamento. Le superfici, i materiali, sono da esperire con tutti i sensi per creare quell'ambiente intimo e rilassante ricercato.



Imprescindibile è quindi il legno, in particolare quello di betulla , larice e rovere , dalle tonalità chiare e neutre, in grado di esaltare la luminosità di un ambiente. In alternativa, il metallo anticato può essere una valida soluzione per la resa di un effetto rustico. I mobili bagno mostrano tutto alla vista, senza lasciare troppo spazio all’immaginazione. Pochi pezzi, ma grande funzionalità , per cui, ancora una volta, sono gli accessori e i dettagli a fare la differenza.

Quali sanitari scegliere in un bagno in stile nordico

Essenzialità e design minimale sono le linee guida per la scelta dei sanitari. Ceramiche bianche per i piani e una rubinetteria in acciaio o in profili neri materici , per dare un contrasto con piccoli elementi puntuali. Se si dispone di un ambiente spazioso la vasca non incassata è la soluzione più particolare. Può occupare una posizione centrale nel bagno e divenirne la protagonista, con un disegno più organico o più geometrico, a seconda dei gusti. Se invece la preferenza è per la cabina doccia, è bene che questa mantenga una certa continuità con l’ambiente. Priva di piatto, con lo scarico direttamente a pavimento , e con vetri trasparenti , senza dover necessariamente rinunciare al dettaglio, come nel caso dei telai neri della linea Vitrum di Disenia by Ideagroup. Il lavandino, ovale o rotondo, può integrarsi con un mobile in legno chiaro.

I giusti abbinamenti tra arredi e rivestimenti per lo stile scandinavo in bagno