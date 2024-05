4 idee per arredare un bagno moderno

Redazione - 28 maggio 2019

Arreda un bagno moderno con la leggerezza dei mobili sospesi

Uno degli obiettivi principali nell'arredare un bagno moderno è esaltare la funzionalità della stanza, valorizzando ogni elemento per garantire praticità ed eleganza. Il mobile sospeso comunica un senso di ordine e leggerezza, caratteristiche fondamentali del design minimalista; grazie alla sua struttura rialzata, facilita la pulizia del pavimento e amplia visivamente lo spazio. Le collezioni offrono la possibilità di creare una varietà di configurazioni altamente personalizzabili, per rispondere ad esigenze specifiche e preferenze estetiche. La nuova collezione Via Condotti di Ideagroup nasce dal desiderio di introdurre un nuovo movimento verticale nei frontali e nei fianchi dei mobili contenitori. Il mobile presenta una texture cannettata irregolare che crea zone di ombre e luci, modulando un ritmo vario che conferisce un'estetica fluida, leggera e contemporanea.

Come arredare un bagno moderno con mobili a terra che sembrano sospesi

Quando si tratta di arredare un bagno moderno, i mobili a terra emergono come una scelta pratica e funzionale. Rispetto ai mobili sospesi, non richiedono pareti robuste per reggere il peso, consentendo ampie opzioni di contenimento. Troviamo oggi soluzioni innovative che uniscono i vantaggi dei mobili a terra e di quelli sospesi, con modelli dotati di piedini alti che offrono un aspetto ordinato e lineare, evitando di appesantire visivamente lo spazio, soprattutto se di dimensioni ridotte. Il piedino del mobile aggiunge un tocco decorativo quando coordinato con altri dettagli metallici nell'arredo bagno, come maniglie, rubinetteria e profili del box doccia. Cerasa presenta la collezione Maori, che mostra un mobile ad appoggio con cassettone, laccatura RAL 7039 effetto SoftTouch e maniglia tonda in finitura Oro Rosa spazzolato. Una soluzione perfetta per un ambiente bagno raffinato in cui estetica e funzionalità creano connessioni fluide con madie, colonne, consolle e mensole.

Ottimizza lo spazio disponibile con elementi contenitori

Per arredare un bagno moderno in uno stile contemporaneo, è essenziale garantire funzionalità ed essenzialità; è fondamentale predisporre spazi contenitivi appositi che ci permettano di mantenere in ordine i nostri effetti personali, contribuendo così a creare un ambiente pulito e ordinato. Le colonne, i pensili e le mensole posizionate lungo le pareti, ad un'altezza accessibile sono soluzioni ideali per organizzare lo spazio; arredi perfetti per riporre asciugamani, cosmetici e altri prodotti per l'igiene personale, mantenendo il tutto in modo gradevole alla vista. Scegliete cassetti, cestoni o ante con un sistema di apertura push-pull o senza maniglia per garantire un'estetica fluida e senza interruzioni, conservando un design sobrio e raffinato. Artelinea propone la collezione Domino, con nuovi elementi monoblocco in cristallo per rispondere alle più svariate esigenze compositive. Grazie ad abbinamenti di colori inediti e forme modulari, Domino arreda perfettamente qualsiasi tipologia di ambiente.

Scegli i colori e l'illuminazione giusti per arredare un bagno moderno