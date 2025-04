Mobili colorati per il bagno, le palette di tendenza

L'eleganza dei mobili bagno color pastello

Il colore trasforma la stanza dedicata al benessere in un'oasi di stile. Influisce sulla percezione dello spazio, valorizza l'ambiente e crea un'atmosfera di carattere che invita al relax.

I mobili da bagno laccati colorati con tonalità pastello sono una scelta raffinata, ideale per chi desidera donare leggerezza alla visione d'insieme. Nuances morbide come il rosa cipria, il verde menta o l'azzurro polvere donano una sensazione di freschezza e luminosità. Si può scegliere un look monocromatico oppure giocare con sfumature diverse per conferire dinamismo.

La collezione Moon di Ideagroup propone un mobile in blu pastello, in versione laccata opaca oppure lucida spazzolata. Le tonalità disponibili sono molteplici e adatte a soddisfare ogni esigenza estetica.