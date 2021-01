Linea mobili bagno Form di Ideagroup

Mobile Form 1

Collezione: Form

Tipologia: Mobile bagno con lavabo integrato, colonna e specchiera "Eco".

Materiale/Finitura: Laccato Sahara opaco, Mineralsolid Colore Sahara opaco, alluminio, Inox e Vetro Grigio satinato, Brill.

Dimensione: L 160 x P 50/36/20 cm

Descrizione: Piano top curvo in Mineralsolid con lavabo integrato in Sahara come la base. Colonna con anta in alluminio finitura Inox e vetro grigio satinato. Specco “Eco” in Brill.