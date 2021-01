Linea mobili bagno Dolcevita di Ideagroup

Mobile Dolcevita 3

Collezione: Dolcevita

Tipologia: Mobile bagno sospeso con lavabi Click, pensile a giorno, specchiera Prisma e lampada Goccia.

Materiale/Finitura: Rovere Naturale, Vetro fumé con schiena in Rovere Naturale, Mineralsolid, Carbone

Dimensione: L 248 x P 50 cm

Descrizione: Base In Rovere Naturale, pensile a giorno in vetro fumé con schiena in Rovere Naturale. Lavabi Click in Mineralsolid e specchiera Prisma e lampada Goccia in Carbone.