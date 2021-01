Nyù è la collezione d'arredo di Ideagroup per personalizzare il bagno

3 consigli per progettare l'area bagno

Vista zenitale del lavabo in appoggio Click in Mineralsolid Bianco Opaco su base in HPL California e cassetto con interni color antracite

Ma come realizzare tutto questo? Grazie ad Ideagroup , che oggi presenta tutte le novità del suo programma di arredo bagno Nyù . Si tratta di una linea d’arredo moderna, essenziale e completamente personalizzabile. Ricca è la varietà di basi e pensili ed elementi a giorno da mixare e sovrapporre liberamente per creare un ambiente pratico e di tendenza. Una dei punti di forza? L’innovativo elemento estraibile a giorno . Il frontale diventa così anche elemento contenitivo, svolgendo una doppia funzione all’insegna della massima organizzazione spaziale (nella gallery tutti i dettagli).

ARREDAMENTO BAGNO: MOBILE IDEA GROUP MY TIME IN OFFERTA OUTLET

Con Nyù personalizza l’estetica del tuo bagno come vuoi

Eleganza e dinamicità per la composizione Nyù che vede la presenza del piano in HPL Yacht (alto 12 cm) con lavabo integrato in Mineralsolid Bianco opaco.

Linee, volumi, forme, dettagli e materiali, questi gli elementi base per definire il look della sala da bagno. Una volta individuati gli arredi necessari a rendere il nostro ambiente pratico e ben organizzato, è ora di pensare alla forma, che segue la funzione, ma che con la collezione Nyù di Ideagroup si fa nuova e performante nelle finiture e nei materiali.

Andiamo dunque a scoprire altre caratteristiche di questa linea d’arredo bagno:

Nyù si adatta a più stili d’arredo contemporanei , grazie alla presenza di un ventaglio ampissimo di soluzioni, composizioni (ben 18 da cui trarre spunto), elementi, finiture e colori, da gestire con estrema libertà all’insegna della personalizzazione stilistica;

, grazie alla presenza di un ventaglio ampissimo di soluzioni, composizioni (ben 18 da cui trarre spunto), elementi, finiture e colori, da gestire con estrema libertà all’insegna della personalizzazione stilistica; nuovi top in gres , pensati per imitare alla perfezione l’effetto della pietra naturale e del marmo più pregiato. Si tratta nello specifico del Laminam : gres porcellanato dallo spessore sottile e dall’altissima resistenza, un materiale igienico, impermeabile, che non teme l’abrasione né le scalfiture e che permette di disegnare top con lavabi integrati dal design geometrico e minimale (come nell’immagine);

, pensati per imitare alla perfezione l’effetto della pietra naturale e del marmo più pregiato. Si tratta nello specifico del : gres porcellanato dallo spessore sottile e dall’altissima resistenza, un materiale igienico, impermeabile, che non teme l’abrasione né le scalfiture e che permette di disegnare top con lavabi integrati dal design geometrico e minimale (come nell’immagine); top in HPL con lavabo in Mineralsolid (gallery). Parliamo ora di un laminato (ad alta pressione) evoluto e di ultima generazione, inalterabile nel tempo e stabile, resistente e igienico, facilmente pulibile, dal particolare e realistico effetto legno, disponibile in 10 attuali essenze materiche;

con lavabo in Mineralsolid (gallery). Parliamo ora di un laminato (ad alta pressione) evoluto e di ultima generazione, inalterabile nel tempo e stabile, resistente e igienico, facilmente pulibile, dal particolare e realistico effetto legno, disponibile in 10 attuali essenze materiche; mobili in Fenix NTM , un rivestimento con cui è possibile realizzare sia top che struttura. Ben 12 sono le cromie tra le quali scegliere. Il Fenix è una finitura tecnologica e non porosa, che resiste ai graffi, al calore, alle abrasioni e ai solventi acidi, inoltre è anche riparabile e rigenerabile con il calore. Ha una finitura opaca e soffice al tatto, particolarmente piacevole (gallery);

, un rivestimento con cui è possibile realizzare sia top che struttura. Ben 12 sono le cromie tra le quali scegliere. Il Fenix è una finitura tecnologica e non porosa, che resiste ai graffi, al calore, alle abrasioni e ai solventi acidi, inoltre è anche riparabile e rigenerabile con il calore. Ha una finitura opaca e soffice al tatto, particolarmente piacevole (gallery); composizioni in doppia finitura per soluzioni bicolor. Il catalogo presenta la bellezza di ben 41 colori in finitura lucida, opaca, soft touch e metallica, da alternare a finiture materiche all’insegna della massima customizzazione degli spazi.