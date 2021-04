Il programma Nyu di Ideagroup disegna l'ambiente bagno su misura per voi

Con ideagroup scopriamo la nuova tendenza per l'arredo bagno

Interprete di questo nuovo mood è la collezione di arredo bagno Nyu di ideagroup , capace di adattarsi a qualsiasi stile d’arredo, assecondando le esigenze del vivere contemporaneo. La galleria di immagini ci suggerisce alcune composizioni tratte da questa ricca collezione, in cui si incontrano materiali ricercati, moduli inediti, dettagli sofisticati.

In continua evoluzione, la stanza da bagno è diventata sempre più personale, intima e accogliente , decisamente lontana dal concetto di ambiente di servizio a cui era confinata sino ad un decennio fa. Ora comfort, benessere, relax appartengono a questo spazio, che si fa sempre più su misura in termini di stile, forme, moduli, finiture, modelli e colori. Ecco qual è dunque la nuova tendenza d’arredo bagno!

ARREDAMENTO BAGNO: MOBILE IDEA GROUP MY TIME IN OFFERTA OUTLET

MOBILE BAGNO IDEA GROUP MY TIME CON UN RIBASSO DEL 25%

MOBILE PER LA SALA DA BAGNO IDEA GROUP SMYLE A PREZZO OUTLET

ARREDAMENTO BAGNO: MOBILE IDEA GROUP MOON IN OFFERTA OUTLET

La modularità del programma di arredo bagno Nyu

Nyu di Ideagroup è la nuova collezione d’arredobagno moderna in cui flessibilità, modularità e una ricchezza di finiture e colori danno modo di disegnare a piacere e in modo decisamente personale l’ambiente bagno.

Ma partiamo parlando di alcuni plus della collezione, lasciandoci ispirare dalla gallery :

elemento estraibile a giorno : creativo e geniale è il cassetto del mobile bagno con frontale contenitivo, un due in uno che massimizza l’organizzazione dello spazio. All’interno del cassetto poi si cela il doppio contenitore, sempre in un ottica di gestire in modo ottimale l’attrezzatura da bagno;

: creativo e geniale è il cassetto del mobile bagno con frontale contenitivo, un due in uno che massimizza l’organizzazione dello spazio. All’interno del cassetto poi si cela il doppio contenitore, sempre in un ottica di gestire in modo ottimale l’attrezzatura da bagno; il bagno si ispira al living grazie a pensili a giorno che apportano un tocco di eleganza e raffinatezza, mostrandosi del tutto funzionali e pratici. La presenza di questi piccoli elementi di dettaglio aiuta a definire il design e lo stile di un bagno anche piccolo, che conquista spazio in altezza, lasciando libera la stanza da volumi eccessivamente ingombranti;

che apportano un tocco di eleganza e raffinatezza, mostrandosi del tutto funzionali e pratici. La presenza di questi piccoli elementi di dettaglio aiuta a definire il design e lo stile di un bagno anche piccolo, che conquista spazio in altezza, lasciando libera la stanza da volumi eccessivamente ingombranti; basi con vani a giorno terminali: forme e volumi che si incontrano, pieni e vuoti che si alternano in modo inedito, nuove asimmetrie e composizioni che combinano in modo perfetto design e innovazione , per dar vita ad un bagno dal forte carattere, non solo bello e nuovo, ma anche funzionale, perché arricchito da originali elementi contenitivi.

Non mancano poi: colonne d’arredo dalla profondità limitata, specchiere contenitive, mobili con doppio lavabo (per il bagno dedicato alla coppia), mensole sospese e corpi illuminanti.