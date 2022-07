Scegli il tuo lavabo bagno con Ideagroup

Redazione - 21 luglio 2022

La centralità del lavabo nel progetto bagno

La scelta del lavabo e del mobile che gli verrà abbinato riveste grande importanza nel progetto del bagno. Il lavabo, che custodisce il gesto così naturale e antico del lavarsi le mani, è divenuto un elemento architettonico importante nell'ambito dell'arredo bagno e viene oggi proposto in un ricco repertorio dimensionale, così come in una vasta gamma di materiali, ciascuno con le proprie caratteristiche tecniche e un'estetica personalizzante. Ideagroup, azienda leader nella produzione di mobili per il bagno, propone in catalogo una ricca gamma di lavabi: freestanding, da appoggio, da incasso o semi-incasso, integrati nel top, singoli o doppi, in tanti materiali diversi tutti da scoprire.

Lavabi in marmo, l'eleganza senza tempo più che mai attuale

Tornato in voga e quanto mai attuale secondo gli ultimi trend dell'interior design, il marmo è protagonista anche nella stanza da bagno: le superfici naturali o in materiali tecnici effetto marmo regalano all'ambiente un tocco glamour e un'atmosfera quanto mai raffinata. Si presta all'uso nei rivestimenti di pareti e pavimenti, per creare effetti total look, e nei lavabi, abbinato ad altri materiali per composizioni dalla spiccata personalità. Il lavabo in marmo Carrara opaco Slide di Ideagroup appoggia su un top in Rovere Fossile, della collezione Cubik, che ne esalta tutta la bellezza, per un bagno dal lusso indubbio ma discreto.

Resistenza e igiene in primo piano con i lavabi in gres

a detergenti, agenti chimici aggressivi, umidità e calore, senza scolorire nel tempo; l’ecosostenibilità, in quanto in gran parte riciclabile una volta giunto a fine vita. Il lavabo con vasca di Ideagroup, proposto in gres Pietra Piasentina Grigia Fiammata della collezione Sense, restituisce una sensazione di calore e accoglienza all’interno del proprio bagno. Il lavabo con vasca di, proposto in gres Pietra Piasentina Grigia Fiammata della collezione, restituisce una sensazione di calore e accoglienza all’interno del proprio bagno.

I lavabi in Solid Surface, materiale dalle elevate prestazioni

dei graffi superficiali, con una semplice spugnetta abrasiva imbevuta di detergente; igienicità, data dalla non porosità e dalla compattezza del materiale, che lo rendono resistente agli agenti esterni e particolarmente facile da pulire. Tra le proposte di Ideagroup, troviamo il lavabo Elite in Mineralsolid color biscotto, semi-incassato sul top in Teak, appartenente alla collezione Sense, le cui linee decise si integrano con eleganza a un bagno in stile minimal e nordico. Tra le proposte di Ideagroup, troviamo il lavaboin Mineralsolid color biscotto, semi-incassato sul top in Teak, appartenente alla collezione, le cui linee decise si integrano con eleganza a un bagno in stile minimal e nordico.

Lavabi in vetro, scenografici e contemporanei

Il vetro è sinonimo di nobiltà e ricercatezza, ma è anche un materiale estremamente duttile, in quanto modellabile a caldo, e quindi particolarmente adatto a top con lavabo di grandi dimensioni. Le proposte di Ideagroup, che spaziano tra un’ampia gamma di colori e due diversi effetti di superficie, lucido o sabbiato, rendono il vetro un materiale perfetto per chi ricerca combinazioni e accostamenti di grande valore estetico, in grado di caratterizzare in modo originale il proprio bagno. La collezione di mobili bagno Dolcevita presenta un doppio lavabo in vetro acidato dalle superfici ondulate, capace di fondersi senza soluzione di continuità al top integrato.

Lavabi in ceramica, connubio fra design e igiene