Come arredare un bagno piccolo: consigli

Sfrutta lo spazio verticale in un bagno piccolo

Quando hai dei dubbi su come arredare un bagno piccolo tieni presente che i mobili a colonna, che siano da terra o sospesi, sono perfetti per essere affiancati al mobile lavabo. Ti consentono di organizzare al meglio tutto ciò che ti serve per la routine quotidiana.

Questi moduli salvaspazio offrono grande capacità contenitiva: puoi usarli per riporre asciugamani, prodotti per l’igiene, cosmetici e accessori, mantenendo il bagno sempre in ordine.



In alternativa, accanto al mobile per il bagno potrai collocare un pensile. Scegli uno specchio contenitore se ti serve dello spazio in più.



Lagu di Scavolini ci propone basi disponibili in profondità 38 cm e 52 cm. Possiamo scegliere ante laccate lucide oppure opache e colori di tendenza.