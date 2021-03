Hai un bagno piccolo? Progettalo con stile e funzionalità

Come posizionare mobili e sanitari in un bagno piccolo

Piccoli ma contenitivi sono i mobili sottolavabo in nobilitato barrierato della collezione Basic by Blob di Ideagroup

Basic di Ideagroup propone colonne sospese (P 25 cm) e specchi contenitivi con illuminazione integrata per fare ordine in un bagno piccolo

Dettaglio della base contenitiva sottolavabo in Lacklaminat (profondità 45 cm) con lavabo in ceramica, collezione Basic di Ideagroup

Trovarsi ad arredare un bagno piccolo in fase di ristrutturazione o di nuova costruzione della propria casa è sempre più frequente. La cosa però non dovrebbe scoraggiarci ma diventare stimolo per trovare nuove soluzioni d’arredo funzionali, belle e soprattutto salvaspazio. Proponiamo alcuni consigli su dove posizionare sanitari e mobili e su quali modelli scegliere:

prima di tutto occorre individuare le proprie esigenze, capire a cosa non possiamo proprio rinunciare e trovare l’arredo congeniale al proprio stile;

obbliga a piazzare ceramiche e contenitori tutti da un lato, per lasciare uno spazio libero di passaggio di almeno 60 cm. Optare per soluzioni che non occupano spazio a terra è un ottimo modo per rendere più “leggero” lo spazio; sfruttare nicchie o elementi strutturali a vista come colonne e travi ribassate per incassare il mobile lavabo, i sanitari o la doccia;

sospesi aiutano a ordinare oggetti per l’igiene personale senza un forte impatto fisico. Si consiglia di scegliere elementi poco profondi (25/30 cm) e sviluppati in verticale. Soluzioni a vista e aperte sono poi visivamente poco invasive. Questi complementi d’arredo bagno hanno un grande : possono essere posizionati ovunque all’interno dell’ambiente, andando ad occupare porzioni di pareti lasciate libere; ridurre i volumi grazie a sanitari a filo muro e compatti (profondità inferiore a 50 cm) e a mobili bagno dalla grande capienza contenitiva ma dalla profondità ridotta (non superiore a 45 cm);

? Meglio che sia larga 70 cm e con lunghezza compresa tra 150/160 cm; la doccia idem in termini di larghezza, mentre come lunghezza si suggerisce di attestarsi su 80 cm. Esistono poi modelli angolari dalle linee stondate, decisamente salvaspazio. L’uso di piatti a filo pavimento e di box doccia in vetro extrachiaro ne limita l’impatto.