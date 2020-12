La nostra guida per progettare al meglio un bagno piccolo con vasca

Quali sono le misure necessarie per progettare un bagno piccolo con vasca

Quando progettiamo un bagno piccolo, con una metratura intorno ai 4 mq, come capita per monolocali o in un secondo bagno, se non vogliamo rinunciare al piacere di avere una vasca da bagno, la prima cosa su cui concentrarsi è la geometria dello spazio. Infatti, sono la disposizione dei muri e dei vari elementi (serramenti, radiatori, pilastri, ecc.) oltre alla metratura della stanza, che determinano come disporre i vari arredi. In genere se l’ambiente è piccolo, si cercano soluzioni realizzate ad hoc per ottimizzare lo spazio. Ma quali sono tutte le misure da tenere in considerazione?

, non è sempre necessario, spesso può essere integrato con il wc con idroscopino. In caso siano separati, tra wc e bidè ci devono essere almeno 20 – 25 cm; Riscaldamento , l’attacco del termosifone a terra risulta a volte poco funzionale nella distribuzione dell’arredo. Una soluzione a parete può facilitare il problema: ad esempio uno scaldasalviette o un radiatore d’arredo, piccolo e che permette alla stanza di scaldarsi rapidamente.

Esistono poi dei trucchetti utili per rendere visivamente “più grande” un bagno piccolo: ad esempio sfruttare le pareti in altezza, con mensole su cui riporre oggetti e armadietti alti, oppure usare grandi specchi, per riflettere maggiormente la luce, o ancora utilizzare colori dai toni chiari e lucidi, nella scelta di piastrelle e tinteggiatura delle pareti libere o addirittura anche della porta interna.

Ugualmente nella scelta dei materiali, un vantaggio può essere l’uso continuo di piastrelle, tra pareti e pavimento, in ceramica, in resina o marmi trattati per resistere all’acqua, che contribuiscono ad ottenere l’effetto visivo di un ambiente più ampio. In aggiunta, se si sceglie una vasca in muratura o pannellata, ricoprire le sue superfici libere con le medesime piastrelle, continua a promuovere questa scelta di continuità.

Per quanto riguarda la tipologia dei mobili da prediligere sono a modalità sospesi, per alleggerire lo spazio e renderlo più moderno, sfruttandone l’altezza in verticale. Può venir utile anche considerare uno specchio contenitore sopra il lavabo, per avere a portata di mano tutti gli oggetti del beauty case. Unico neo è fare attenzione alle dimensioni di tutto il mobilio, considerando le aperture dei singoli sportelli, della porta ed eventualmente anche della finestra, per evitare che sbattano contro il lavabo oppure il wc. Se possibile, è da preferire una porta scorrevole per risolvere almeno in ingresso, questo problema. L’importante è verificare i singoli ingombri e lo spazio di passaggio tra tutti gli elementi.