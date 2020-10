Hai un bagno moderno? Ecco qui idee e foto da copiare

Come creare uno stile moderno in bagno

Il bagno moderno deve possedere particolari caratteristiche per quanto riguarda il gusto estetico e garantire piena funzionalità e praticità di utilizzo . Quando si parla di ambienti moderni in primo luogo si deve pensare ad una linearità e pulizia formale estrema . Spazi ampi e luminosi , liberi e con pochi arredi: ecco come creare uno stile moderno in bagno.

Quali piastrelle scelgo per il bagno moderno

I colori più indicati per il bagno moderno

Tra le tante possibilità di scelta cromatica è fondamentale scegliere quale sia la soluzione più adatta all’ambiente che si andrà a realizzare.

Per regalare alle pareti verticali un look elegante e pulito che contribuisca a creare un’atmosfera rilassante, è bene puntare su una scala di grigi che siano caldi oppure freddi, la cosa fondamentale è non miscelare le due temperature di colore per evitare un contrasto di temperatura di colore.

Scegliendo tinte di grigi caldi, è possibile andare a completare l’ambiente andando a lavorare su una parete attigua, valorizzandola, inserendo decorazioni a mosaico caratterizzati da oro, bronzi e colori caldi della terra, compensando la sobrietà dei grigi con una parete ad effetto.

In alternativa è possibile lavorare sull’inserimento di mobili e complementi in legno naturale che valorizzino lo spazio enfatizzandolo, puntando su essenze particolari, come ad esempio un ulivo, uno zebrano oppure un palissandro.

Bianco e tinte neutre alternate a rosso, verde e blu sono colori adatti per le pareti ma anche per la superficie orizzontale di calpestio.

Particolare attenzione è importante attribuire alla luce naturale, poiché in situazioni di scarsa luminosità è sempre preferibile puntare su colori tenui e luminosi che non scuriscano l’ambiente rendendolo cupo e buio.

Andare poi a integrare e colmare con la luce artificiale può essere una valida alternativa: scegliendo luci led ad una temperatura di colore sui 3500°K si avrà una luce naturale, priva di tonalità sia gialle aranciate sia azzurre.

Quando la scelta del colore dei rivestimenti, sia a parete sia a pavimento è tanto particolare, allora è bene valutare accuratamente quello che si andrà ad inserire all’interno dello spazio in termini di arredo, affinché ci sia un gradevole accostamento di cromie e mobili o complementi.