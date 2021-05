Scopri colori e materiali adatti per il bagno della casa al mare

3 consigli giusti per arredare il bagno della seconda casa

Eleganza essenziale e tanto contenimento per questa composizione in legno dogato della collezione Smyle di Ideagroup

Arredare da zero o ristrutturare il bagno della casa al mare non è molto diverso dal rinnovare quello dell’abitazione principale, ma occorre fare attenzione ad alcuni aspetti pratici ed estetici per ritrovarsi un ambiente attuale e funzionale, perfetto per le vacanze.

Vediamo quindi cosa non deve mancare nel progetto d’arredo bagno :

tanto volume contenitivo : la seconda dimora balneare solitamente si presenta come una casa piccola e funzionale, arredata col minimo indispensabile, con mobili salvaspazio dal design fresco e leggero, dotati però di tanto spazio per organizzare e attrezzare senza ingombrare. Ecco che nell’unica sala da bagno esistente, la presenza di cassettoni doppi, specchi con contenitore, pensili, colonnine, mensole e basi sospese è indispensabile per uno spazio pulito e ordinato dove tutto è a portata di mano;

mood naturale e accogliente: se la funzionalità è l'elemento dominante, questa deve abbracciare un gusto d'arredo molto moderno, che evoca sensazioni positive e rilassanti. A questa essenzialità basta aggiungere un tocco personale con qualche dettaglio a tema e l'architettura in stile coastal della vostra casa al mare è presto fatta.

A rappresentare in un’unica collezione d’arredo tutti questi elementi vi è il nuovo programma d’arredo bagno Smyle di Ideagroup, di cui mostriamo alcune ricercate composizioni.