Dolcevita di Ideagroup arreda un bagno dall'eleganza contemporanea

Redazione - 08 agosto 2023

Superfici materiche e scultoree per i mobili bagno Dolcevita di Ideagroup

Valorizzare la materia per creare vere e proprie sculture nell’arredo bagno, puntando a un’eleganza contemporanea senza tempo: ecco la collezione di mobili bagno Dolcevita di Ideagroup, in cui le superfici degli elementi modulari sono sinuose e ondulate. Il risultato è una tridimensionalità che movimenta l’insieme e gli regala una marcia in più, in grado di rendere la sala da bagno moderna e sofisticata allo stesso tempo.

Già premiata con l’ADI Ceramics & Bathroom Design Award 2017, che ogni anno raggruppa i migliori progetti di mobili bagno di design, la collezione Dolcevita si basa su qualità ed ergonomia ,

Nella composizione in foto, il colore diventa protagonista: basi in Laccato Porpora lucido con colonna a giorno in vetro Fumè con schienale Laccato Porpora lucido.

Mobili bagno tra lavorazione artigianale e creatività

La collezione Dolcevita di Ideagroup è concepita con grande attenzione ai dettagli declinati inseguendo le idee creative più innovative, con una lavorazione artigianale sapiente che mette insieme tradizione e innovazione. Il risultato è un mosaico di riflessi, texture, onde che danno equilibrio e personalità all’arredo bagno. È un’ottica in cui le superfici geometriche, rette o curve, disegnano mobili di grande fascino e grazia, mantenendo sempre la loro praticità.

Sono soluzioni di arredo che giocano tra i volumi, tra i pieni e i vuoti, mixando colori, finiture, forme. Così il bagno si “veste” di eleganza ed efficienza.

In foto, delicata composizione con base in Laccato Noce Moscata opaco, come le mensole Modula, piano con vetro acidato Laccato Noce Moscata, lavabi Marea in Ceramica Bianco opaco. La specchiera Asola è in Alluminio finitura Nero.

Quali sono i plus della nuova collezione Dolcevita di Ideagroup

La nuova collezione di arredo bagno Dolcevita di Ideagroup presenta alcuni fattori che ne hanno migliorato le prestazioni. I nuovi cassetti con spondine in acciaio pieno, colore Antracite, di spessore 8 mm. Realizzate da un unico pezzo di acciaio proprio per questo hanno massima stabilità e durata. È possibile avere pure spondine in Cristallo colorazione Fumé, in abbinamento ai vani laterali a giorno delle basi, pensili e colonne.

Pensili e colonne in vetro : nuove capacità contenitive con anta in Cristallo finitura Fumé, telaio in finitura Bronzo con maniglia integrata. Ci sono anche versioni con illuminazione interna a LED integrata che si accende all'apertura dell'anta.

Lavorazione perimetrale marmo, disponibile per ogni variante in finitura opaca o lucida: estetica e funzionalità con il bordo del piano, dallo spessore di 2 cm, lavorato artigianalmente con una doppia fresata. Nelle foto: Basi e piano in finitura Rovere Sbiancato con lavabo Slide in Marmo Rosso Levanto levigato opaco in appoggio su piano in Rovere Sbiancato; cassetto in metallo con divisori interni abbinati; base terminale con anta 90° in Laccato Verde Glauco opaco.

Leggeri e contemporanei gli spazi confortevoli per la stanza del benessere