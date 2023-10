Mobili bagno dogma by ideagroup: un tocco di minimalismo per il tuo arredo bagno

Redazione - 03 agosto 2023

Geometrie essenziali ed effetti materici per la stanza dedicata al benessere

La stanza dedicata al benessere cambia aspetto e si disegna attraverso geometrie essenziali ed effetti materici di grande fascino grazie alla collezione di arredobagno Dogma di Ideagroup. Il risultato è una grande eleganza caratterizzata da un minimalismo contemporaneo quanto mai attuale.



proposti sono puri, laccati densi, saturi e vivaci e non mancano effetti metallici come titanio, oro, rame; i giochi grafici dialogano in armonia tra i diversi elementi, movimentando l’insieme. La collezione Dogma by Ideagroup reinterpreta dunque con stile lo stesso concetto di bagno. Nella composizione in foto, basi, colonna giorno e colonna in Rovere Moro, specchiera Frame e mensola Modula in Laccato Nero.

Colore e nuovi elementi contenitivi per i mobili bagno Dogma di Ideagroup

Nella collezione di mobili bagno Dogma di Ideagroup le cromie sono un vero spettacolo ed esaltano le forme essenziali previste in questi progetti di arredo. I colori vivaci e saturi, come il particolare giallo Bikini o il Blu rana, si accompagnano a palette delicate e naturali. E per quanto riguarda le finiture, Dogma si arricchisce di cinque nuove tonalità di rovere essenza, sbiancato, visone, fumo, mattone, moro.

Le declinazioni di colori e finiture sono in pieno accordo con i nuovi elementi modulari, maggiormente contenitivi. A questo scopo infatti sono state ripensate le altezze delle basi Dogma: il modulo h 16 cm dedicato ai piccoli oggetti e quelli h 51 cm (composto da due elementi 16 + 35 cm) e h 70 cm (composto da due elementi 35 + 35 cm). E il vano a giorno aumenta la sua capacità contenitiva e la sua configurabilità. Da ricordare: più moduli vuol dire comporre un arredo sartoriale, in grado di adattarsi in pieno agli spazi del bagno, evitando lavorazioni su misura, un bel vantaggio.

In foto, una composizione in Laccato Giallo Bikini opaco con basi, mensola inferiore e colonne a giorno, frontali in alluminio finitura bronzo e vetro fumè.

I dettagli che fanno la differenza: frontali e fianchi in gres e lavabi rivisitati

Le novità progettuali della collezione Dogma by Ideagroup passano anche attraverso dettagli fondamentali, in grado di “fare” davvero la differenza nell’arredo bagno. E sempre all’insegna della funzionalità.

Da notare: l’originale maniglia Teorema , alternativa al sistema push-pull, disponibile in tutti i colori opachi, lucidi e metal color;

, alternativa al sistema push-pull, disponibile in tutti i colori opachi, lucidi e metal color; il Sistema Wall , boiserie modulare a parete dalla ridotta profondità;

, boiserie modulare a parete dalla ridotta profondità; il telaio in alluminio , elemento strutturale ed estetico arricchito da effetti metallici quali Titanio, Oro e Rame, che alleggerisce le configurazioni con base a terra;

, elemento strutturale ed estetico arricchito da effetti metallici quali Titanio, Oro e Rame, che alleggerisce le configurazioni con base a terra; i lavabi che diventano su misura al centimetro lineare, per composizioni ottimali di qualsiasi esigenza di spazio. Con Dogma è possibile rivestire frontali e fianchi con il gres porcellanato (6 mm) ruvido o fiammato, coordinato con i top di uguale finitura e spessore.

Sofisticata la composizione con basi Laccato Nero opaco, con frontali e piano in Gres Marquinia opaco.

Altra configurazione: struttura a terra in Alluminio Laccato Nero, lavabo “Dogma” e ripiano in Rovere Sbiancato. Sistema a terra Wall in Rovere Sbiancato.

Eleganza con il piano in Marmo Fior di Pesco Carnico levigato opaco e il lavabo Alveo Ceramica Bianca opaca.

Stile contemporaneo e nuovi spazi nella sala da bagno