Come arredare un bagno grigio tra funzionalità e design

Redazione - 19 giugno 2023

Mobili per un bagno grigio e bianco

Tecnicamente parlando, il grigio è il risultato di una combinazione di nero e bianco ma le sue declinazioni sono centinaia, ardesia, piombo, perla, carbone, castoro, cenere, tortora, peltro… ciascuna con ulteriori varianti che rendono questo colore impossibile da non usare nell’arredo.

Avere un bagno grigio è una delle ultime tendenze nel design per uno stile contemporaneo con accostamenti praticamente inesauribili, un vero e proprio evergreen, sia che si parli del rivestimento di pareti e pavimento, sia ci si riferisca all’arredo.

Il bagno grigio: si mostra versatile ed elegante;

è in grado di donare serenità all’ambiente;

non passa mai di moda;

regala la sensazione di uno spazio compatto, uniforme;

va bene per ogni spazio. Per evitare una vista anonima, l’ideale è unire una delle tantissime sfumature di grigio a diversi colori, perché è lo sfondo ideale per una variegata tavolozza di tonalità, decise e a contrasto, o armonizzate con altri toni neutri, come un altro classico, il bianco.

Un esempio di grey and white: grigio pietra per la base lavabo sospesa con piano in Ocritec bianco con vasca integrata e vasca style in Tecnoril bianco opaco per Cartabianca di Cerasa, delicatezza essenziale e contemporanea.

Mobili per un bagno grigio tono su tono

Per il bagno grigio, una scelta tono su tono permette di declinare il colore nelle sue tante nuance, con il risultato di un insieme armonioso e anche dinamico. Con il grigio, poi, le cromie sono talmente varie, dai colori più delicati a quelli più forti, che: si scongiura l’effetto piatto, grazie all’alternanza di sfumature chiare, scure e media intensità;

non si sbagliano gli accostamenti;

si ottiene un ambiente sofisticato e molto piacevole. Grazie alle varianti di grigio si può giocare diversificando il rivestimento tra pavimento, pareti, top lavabo o all’interno della cabina doccia, coinvolgendo anche il colore dei sanitari e dei mobili. Per i muri, si può anche movimentarli rendendoli bicolor, una parte dai toni più scuri e un’altra più chiara, verso il soffitto oppure interrompere la continuità con decori, mosaici, fasce di vario tipo, sempre attorno al grigio.

Non è certo convenzionale questa composizione proposta da Arbi Arredobagno con la sua collezione Street: anche la vasca del lavabo e la comoda panca sono in grigio che in tutta la stanza si interseca in piacevoli gradazioni.

Mobili per un bagno grigio e legno

Chiaro o scuro, il bagno in grigio, per arredamenti e rivestimenti, convince sempre perché dà stile alla stanza più intima di casa.

Tra i suggerimenti da tenere a mente, è importante anche la preferenza a livello di dimensioni delle piastrelle per i rivestimenti: meglio l’ampio formato per un’atmosfera più contemporanea, mentre le forme piccole vanno bene soprattutto per gli inserti decorati.



Però, sono gli accostamenti che fanno la vera differenza. Un grande alleato in questo è il legno, che con la sua naturalità e il suo calore riesce a spezzare una certa freddezza che potrebbe derivare dal grigio: combinando le due caratteristiche, il risultato è un bagno grigio e legno di grande armonia, raggiungibile anche quando si concepisce il pavimento o una parte di esso in questo materiale.



Il bagno firmato Marazzi è realizzato con Mystone Gris Fleury, che si ispira alla omonima pietra di origine francese caratterizzata da una grana non omogenea: ciò conferisce una grande matericità, anche nel mosaico dentro la doccia e che richiama il legno nei vari dettagli.

Bianco, legno e grigio nella collezione Freedom Lineare by Legnobagno: un mix tra Noce Valiant, top bianco lucido in Ocritech e lavabo da appoggio “Lovely 60” in ceramica bianca lucida.

Provex valorizza la sua cabina doccia E-Lite EN+EB in vetro temperato dalla finitura trasparente spalmando un intenso grigio che collega in equilibrio a un sottolavabo in legno naturalmente vissuto.

