Arredare un bagno piccolo, consigli e accorgimenti

Quando lo spazio è ridotto: arredare bagno piccolo

Sempre più attuale oggi il problema dello spazio interno delle case: le ridotte dimensioni portano necessariamente a dovere scegliere quale sia la soluzione migliore per arredare lo spazio, come spesso accade per quello del bagno. Chi dispone di un bagno piccolo deve valutare con cura gli arredi e tutto il necessario per completare al meglio questo spazio. La scelta dei sanitari per arredare bagno piccolo ad esempio, è bene sia orientata verso elementi sospesi dalla forma compatta per risparmiare spazio ma anche per una valida e funzionale soluzione di pulizia e manutenzione.

Consigli per arredare bagno piccolo

Ecco alcuni consigli per arredare bagno piccolo senza rinunciare allo stile e all’eleganza di un ambiente per pensato e valorizzato. Scegliere la doccia invece della vasca permetterà di risparmiare spazio, e adattare alla chiusura un box in cristallo trasparente permetterà di ampliare otticamente lo spazio senza toglierne alla vista. Per i lavabi, è bene valutare l’idea di una soluzione a incasso nel mobile, rigorosamente con appoggio a terra: la rubinetteria a muro permetterà di risparmiare spazio utile di appoggio e una capiente specchiera contenitore recupererà spazio altrimenti inutilizzato. Evitare piantane multifunzione da terra ma preferire soluzioni alle pareti per asciugamani, accappatoi e porta oggetti permetterà di avere più spazio calpestabile libero. L’impiego di eventuali mensole implementerà lo spazio utile per appoggiare tutto il necessario in quest’ambiente senza appesantirlo.

Arredamento bagno di piccole dimensioni

In foto i sanitari della collezione Connect Space creata da Robin Levien per Ideal Standard: hanno una profondità di soli 48 cm (la media è invece pari a 55-60 cm) ma offrono un generoso bacino interno. Sospesi oppure a terra, si possono richiedere con o senza la cassetta di scarico incorporata. Della linea fanno inoltre parte numerose varianti di lavabi, mobili di dimensioni contenute e soluzioni da semi incasso. I lavabi vanno dai 50 agli 80 cm e sono disponibili anche con forme asimmetriche; la gamma dei mobili bagno comprende lavamani e modelli sottolavabo con apertura a L che agevola l’accesso e consente il migliore sfruttamento degli spazi.

Avere un bagno piccolo non significa dover rinunciare al comfort : il mercato oggi propone numerose soluzioni di arredo che consentono di ottimizzare lo spazio disponibile nel segno della praticità e del design più raffinato. La verticalità e la sospensione sono due formule vincenti, così come la modularità. Si punta anche sullo sfruttamento degli angoli, che fino a qualche tempo fa restavano quasi sempre inutilizzati. Schematizzando, ecco gli elementi che risultano strategici in un bagno piccolo:

Come arredare un bagno piccolo

Nella maggior parte dei bagni piccoli il box doccia sostituisce la vasca da bagno. Ampia è l’offerta di cabine doccia slim, angolari e filopavimento. Queste ultime, in particolare, risultano sempre più gettonate in quanto non impongono il rispetto di misure strandard, non hanno limiti relativi alle forme (possono assumere una sagoma qualsiasi ed essere ricavate in qualunque punto del bagno, scarichi permettendo), consentono una continuità estetica rispetto al resto dell’ambiente e di conseguenza ampliano visivamente lo spazio, costano meno rispetto alle altre tipologie di box doccia. E chi proprio non vuole rinunciare alla vasca da bagno? Può optare per un modello di dimensioni ridotte. Da incasso o da libero posizionamento, le vasche slim sono reperibili in tutti gli stili, da quello minimalista e contemporaneo a quello più tradizionale, e risultano meno lunghe rispetto alle tipologie standard ma non meno comode. Generalmente vengono realizzate con materiali acrilici, particolarmente leggeri, ma si trovano anche vasche piccole in ceramica, ghisa o fatte con materiali speciali compositi. In foto la vasca in ghisa verniciata Tubby Too di Albion Bath Company. Dotata dei classici piedini, ha un fascino retrò; per la dimensione ridotta risulta perfetta a parete o in centro stanza. Misure: larghezza 147 cm, profondità 69 cm, altezza 92 cm.

Bagno piccolo arredamento

Nell’arredare un bagno piccolo è molto importante sfruttare le altezze e le profondità. Le colonne, per esempio, rappresentano un’ottima soluzione salvaspazio e possono ospitare numerosi oggetti di uso quotidiano, dagli asciugacapelli al rasoio elettrico; quelle con un’anta a specchio risultano ancora più pratiche e funzionali. I mobili a incasso accolgono il lavabo diventando con esso un unico “pezzo”, quelli con apposito foro possono essere posizionati anche sotto i lavabi con tubo di scarico verticale. I mobili sotto lavabo sono perfetti per tenere in ordine e nascondere alla vista i prodotti per la pulizia del bagno e per l’igiene personale, i mobili con cassetti generalmente ospitano numerosi accessori di varie dimensioni fra cui la piastra, i pettini, le spazzole. I sanitari sospesi, invece, di norma vengono installati tramite un elemento di supporto che viene poi rivestito. Ci sono poi diversi escamotage per organizzare il bagno al meglio e farlo sembrare anche più grande:

Utilizzate colori chiari e tonalità pastello

Ricordate che le piastrelle lucide riflettono meglio la luce

Ricordate che il soffitto bianco, o comunque più chiaro rispetto alle pareti, dilatano lo spazio proprio nel senso dell’altezza

I box doccia con vetri trasparenti danno un senso di maggiore ariosità

In foto il programma Lapis di Birex in legno laccato grigio Garda opaco. Il top integrato è in Mineral Marmo. La parte meno profonda è di 30 cm, la massima 60 cm. Misure: larghezza 120 c, profondità 30/60 cm, altezza 51 cm.