Bagno cieco, consigli per un progetto perfetto

Bagno cieco: cosa dice la legge

La normativa nazionale non stabilisce dimensioni minime specifiche per il bagno cieco, ma fornisce indicazioni generali attraverso il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975.

Le indicazioni specifiche possono variare in base al Regolamento edilizio del Comune di appartenenza.

Il locale deve però essere in grado di accogliere gli elementi fondamentali: bidet, wc, lavabo, vasca o doccia.

Inoltre, l'aspiratore per bagno cieco è obbligatorio a tutti gli effetti.

Se il locale non risponde a tale requisito igienico-sanitario non è considerato conforme.