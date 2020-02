Idee fai da te per ristrutturare bagno

Redazione - 11 novembre 2015

3 fantastiche idee per ristrutturare spendendo poco

Desideri ristrutturare e rinnovare il tuo bagno ma non hai molto denaro a disposizione? Nessun problema, si possono ottenere ottimi risultati anche spendendo poco. Ecco subito 3 idee per te.



Innanzi tutto, puoi semplicemente sostituire la vasca con un box doccia: è una soluzione più pratica, dai costi contenuti e molto valida anche dal punto di vista estetico. Nella foto puoi vedere un interessante esempio relativo al risultato finale. Oppure, se il bagno tutto sommato non è in cattive condizioni, ti invitiamo a puntare sull’illuminazione; quella giusta lo farà sembrare completamente diverso. Guarda con attenzione la seconda immagine: quelle applique dal design retrò rendono l’ambiente caldo e suggestivo. Gioca anche con gli accessori e i complementi, magari appendendo dei quadri alle pareti (una trovata insolita e originale) e scegliendo una bella tenda.



Infine, noi amiamo molto il riciclo creativo. Possiedi vecchi mobili della nonna o nella tua zona c’è un ricco mercatino delle pulci? Puoi trasformare una madia in un mobile lavabo, togliere le ante di una cassapanca e sfruttare i ripiani per sistemare le asciugamani, dare nuova vita a un baule. Fantasia in campo!

Ristrutturazione fai da te: partiamo dalle pareti

La sostituzione delle piastrelle incide moltissimo sui costi necessari per la ristrutturazione del bagno. Esistono, però, diverse e valide alternative che consigliamo vivamente di prendere in considerazione. Innanzi tutto, sappiate che in commercio sono facilmente reperibili piastrelle in gres molto sottili ma resistenti da posare su quelle vecchie; se possedete una buona manualità, potete anche fare tutto da soli.



La seconda opzione è la resina: si applica direttamente sulle piastrelle, copre le fughe e permette di ottenere una superficie liscia e omogenea. Inoltre è idrorepellente e durevole. La scelta relativa ai colori e agli effetti decorativi è praticamente illimitata.



Se invece vi piacciono le piastrelle, non volete “nasconderle” e in più quelle del vostro bagno non sono messe male ma vi hanno semplicemente stancato, rinnovatele con uno smalto impermeabile, limitandovi quindi a cambiare il colore.

6 trucchi per ristrutturare il bagno da soli

Siete intenzionati a ristrutturare da soli il bagno? Elenchiamo allora 6 trucchi che risulteranno molto utili. Sostituzione della rubinetteria : scegliete il vostro rubinetto nuovo, procuratevi gli attrezzi necessari (guarnizioni, raccordi, chiave a rullino, pinza a pappagallo, chiavi a tubo, cacciavite), armatevi di pazienza e mettetevi al lavoro. Non è un’operazione complessa, anzi. E alla fine, il bagno avrà già un altro aspetto.

: scegliete il vostro rubinetto nuovo, procuratevi gli attrezzi necessari (guarnizioni, raccordi, chiave a rullino, pinza a pappagallo, chiavi a tubo, cacciavite), armatevi di pazienza e mettetevi al lavoro. Non è un’operazione complessa, anzi. E alla fine, il bagno avrà già un altro aspetto. I sanitari : credeteci, è possibile cambiare anche i sanitari senza rivolgersi agli esperti. Per smontare quelli vecchi occorre togliere le viti che li ancorano al pavimento e sganciare lo scarico. Serve un po’ di forza, ma non è nulla di sfiancante. Per il wc e il water si procede nello stesso modo.

: credeteci, è possibile cambiare anche i sanitari senza rivolgersi agli esperti. Per smontare quelli vecchi occorre togliere le viti che li ancorano al pavimento e sganciare lo scarico. Serve un po’ di forza, ma non è nulla di sfiancante. Per il wc e il water si procede nello stesso modo. Cambiare specchio : lo specchio del bagno è fondamentale, anche dal punto di vista estetico. Ecco perché acquistandone uno nuovo si vedrà subito la differenza.

: lo specchio del bagno è fondamentale, anche dal punto di vista estetico. Ecco perché acquistandone uno nuovo si vedrà subito la differenza. Verniciare la vasca : se è un po’ rovinata ma dovete e volete tenervela, procuratevi dell’acido tamponato per eliminare grasso e aloni, passate su tutta la superficie della carta vetrata di grana media e poi passate uno smalto bicomponente del colore che preferite, usando un rullo.

: se è un po’ rovinata ma dovete e volete tenervela, procuratevi dell’acido tamponato per eliminare grasso e aloni, passate su tutta la superficie della carta vetrata di grana media e poi passate uno smalto bicomponente del colore che preferite, usando un rullo. Mensole al posto dei classici pensili: ci avevate pensato? La capacità contenitiva è la stessa, ma il risultato è all’insegna di una leggerezza formale nettamente superiore. E basta un trapano.

Infine, se nel vostro bagno ci sono mobili in legno, ricordate che mutarne l’aspetto non è difficile: anche in questo caso servono solo carta vetrata e vernici.

Idee da copiare per rinnovare il bagno spendendo poco