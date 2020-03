Rifare un bagno quanto costa? Te lo diciamo noi

Redazione - 10 novembre 2015

Quanto costa il rifacimento completo del bagno

La spesa di ristrutturazione completa di un bagno varia decisamente molto in relazione alla scelta dei materiali e dei sanitari. In genere, il costo medio è circa 1000 € al mq, con un costo che varia intorno ai 3500-4000 euro per un bagno di 5 mq.

Nel dettaglio avremo un elenco spese simile a questo, con elencato il costo dei sanitari, delle piastrelle, della demolizione e rimozione macerie, del rifacimento impianti: sanitari: 300-600 € lavabo con mobile: 1000-2000 €;

vasca o doccia: 1000-2000 €;

pavimentazione e piastrelle verticali: 15-30 €/mq;

demolizione e smaltimento: circa 150 €/mq;

rifacimento impianti: 180/220 € a punto di acqua. Circa 4, uno per wc, bidet, lavabo, vasca o doccia;

impianto elettrico: circa 30 € a punto luce, 3 o 4 per ambiente (presa di servizio, interruttore, punto luce specchiera e luce generale stanza) Ovviamente, i prezzi sono valutati su elementi medio tradizionali. Se la preferenza e la scelta cade su arredi di design, sanitari e lavabi in materiali particolari come Corian o tecnopolimeri, i costi lievitano in maniera importante.

Un esempio di preventivo per rifare il bagno

Il preventivo di rifacimento di un bagno è articolato in diversi documenti tra cui: un computo metrico che indichi la quantità e i prezzi di ogni singola voce di lavoro;

che indichi la quantità e i prezzi di ogni singola voce di lavoro; un capitolato che definisca la descrizione dei lavori;

che definisca la descrizione dei lavori; un contratto, in cui siano definiti termini e condizioni di pagamento, tempi di consegna, eventuali penali. La prima cosa che si andrà a valutare saranno le voci dei lavori e i costi. Eccone un esempio definito mediante stima di lavori/ prezzi e costi; rimozione sanitari e demolizione completa del bagno : costo 20 €/mq, metri totali 15 ( 15x20= 300 € totali );

: costo 20 €/mq, metri totali 15 ( 15x20= ); impianto idraulico : 180 € per punto acqua (4 punti acqua: doccia, lavabo, 2 sanitari; 180x4= 720 € totali );

: 180 € per punto acqua (4 punti acqua: doccia, lavabo, 2 sanitari; 180x4= ); impianto elettrico : 30 € per punto luce (2 punti luce applique, 1 specchiera, 2 prese: 30x5= 150 € totali );

: 30 € per punto luce (2 punti luce applique, 1 specchiera, 2 prese: 30x5= ); realizzazione massetto e rifacimento intonaco : da 25 €/mq (40 mq circa: 1000 € totali );

: da 25 €/mq (40 mq circa: ); costo piastrelle pavimento : 30 €/mq (15 mq +10%: 16,5x30= 495 € totali );

: 30 €/mq (15 mq +10%: 16,5x30= ); costo piastrelle superficie verticale : 20 €/mq (30 +10%, 33 mq : 33x20= 660 € totali )

: 20 €/mq (30 +10%, 33 mq : 33x20= ) posa pavimento e piastrelle : 20 €/mq (15+30 mq superficie: 15x45= 675 € totali );

: 20 €/mq (15+30 mq superficie: 15x45= ); tinteggiatura pareti : 15 €/mq (15 soffitto +16 superficie verticale non piastrellata: 31x15= 465 € totali );

: 15 €/mq (15 soffitto +16 superficie verticale non piastrellata: 31x15= ); costo sanitari: 200 € l'uno (2 x 200= 400 € totali)

200 € l'uno (2 x 200= costo vasca: 1500 €

1500 € mobile lavabo e lavabo : 2000 €

: 2000 € posa in opera sanitari : 50 € elemento ( 3 sanitari, lavabo, wc, bidet: 3x50= 150 € totali );

: 50 € elemento ( 3 sanitari, lavabo, wc, bidet: 3x50= ); posa vasca: 100 € Spesa totale: 8715 euro totali

Rifare il bagno senza demolire, idee e costi

Se la volontà è quella di un rifacimento del bagno, una ristrutturazione “pulita” senza alcuna demolizione, è possibile intervenire mediante l’impiego di materiali particolari come rivestimenti di piastrelle di spessori inferiori ai tradizionali disposte sopra le piastrelle esistenti e sostituzione di sanitari senza rotture. Anche l'impiego di resine è una soluzione applicabile ai rivestimenti esistenti, senza necessità di rimozione.

Per i rivestimenti delle superfici è possibile impiegare lastre in Kerlite, lastre ceramiche ultra sottili e resistenti caratterizzate da rinforzo in fibra di vetro, facili da utilizzare e versatili, disponibili in diversi spessori dai 3,5 mm, 5,5 mm e 6,5 mm in formati di 100x300 e 120x260 cm.

Per la sostituzione di docce e vasche è possibile rimuovere la vasca vecchia o la doccia e realizzare al posto della stessa una soluzione della stessa dimensione e tipologia, senza necessità di demolizione.

Anche per i sanitari, è possibile sostituire il vecchio con il nuovo nel rispetto di forme e dimensioni senza alcuna demolizione.

Come risparmiare sui costi di ristrutturazione del bagno