4 idee per organizzare lo spazio nei bagni piccoli moderni

Organizzare lo spazio al meglio

Le distanze minime previste

In alcuni casi, quando lo spazio realmente sia esiguo, è possibile andare ad inserire dei wc con idro scopino o dei sistemi igienizzanti molto efficaci al fine di sostituire il bidet, solo però nel caso di secondo bagno : per legge infatti in casa deve essere presente un bagno che veda la presenza dei due sanitari distinti. È importante rispettare le distanze e le dimensioni minime tra i differenti sanitari e arredi poiché ove non rispettate non sarà garantito alcun comfort di utilizzo, lo spazio risulterà mal strutturato e soprattutto decisamente poco fruibile e funzionale . Il risultato sarà un bagno scomodo e assolutamente di poco gradevole utilizzo.

Che tipo di sanitari scegliere

Doccia o vasca per il bagno piccolo?

Per scegliere doccia o vasca è fondamentale valutare in primo luogo la preferenza di utilizzo.

In alcuni casi è preferibile inserire la doccia poiché meno ingombrante e decisamente più pratica.

Esistono dimensioni minime da prendere in considerazione per entrambi gli elementi: per una doccia parliamo di 70x 70 cm, mentre le dimensioni di una vasca sono di 70x 170 cm.

La scelta tra doccia e vasca dipende dallo spazio a disposizione e dalle esigenze: nel caso della doccia, è bene preferire un piatto a filo pavimento oppure di spessore ridotto la cui scelta varia tra ceramica, resina o acrilico.

In alternativa prevedendo adeguato isolamento e impermeabilizzazione in fase di progetto è possibile utilizzare il pavimento stesso.

Per la chiusura preferire un box doccia in vetro o in cristallo per alleggerire lo spazio e renderlo luminoso, moderno ed elegante. Sono disponibili anche soluzioni di chiusura in materiale plastico, leggere ed economiche però di inferiore durata.

Laddove si preferisca una soluzione di bagno con vasca è possibile scegliere tra le tipologie di dimensioni tradizionali o quelle ridotte di lunghezze comprese tra i 120 e i 150-160 cm.

I materiali per la realizzazione delle vasche possono essere diversi tra cui l’acciaio smaltato, la tradizionale ceramica, i materiali compositi innovativi a base di resine e polvere di marmo, il Corian oppure in materiale acrilico, leggero e di facilissima pulitura e manutenzione.