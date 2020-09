Rivestire il bagno con la resina: scopri cosa si può fare

Cosa si può fare con la resina in bagno

Inoltre, è possibile anche realizzare rivestimenti a pavimento in resina laddove non si possa o non si volgia rimuovere il rivestimento esistente, poiché il bagno essendo un ambiente a bassa sollecitazione, permette l’impiego della resina anche sul pavimento senza problemi. E' poi possibile rivestire anche gradini e scale, ripiani di mobili e top, affinchè le soluzioni obsolete impiegate precedentemente possano tramutarsi in nuovo design dalle linee moderne e dallo stile contemporaneo .

Utilizzare la resina in bagno permette di garantire soluzioni di rivestimenti davvero particolari e innovativi , poiché si caratterizza di grande particolarità ma soprattutto grande versatilità e possibilità di realizzazione di svariate soluzioni di design . Con la resina in bagno è possibile realizzare tantissime soluzioni di rivestimento, dalle pareti ai pavimenti fino addirittura agli arredi affinchè si possa garantire loro un nuovo aspetto. È possibile utilizzare la resina in due differenti tipologie :

Pro e contro di questo materiale

Quanto costa un bagno in resina

Definire il costo approssimativo di un bagno in resina è possibile ma è importante sapere che i prezzi variano in funzione della manodopera poiché i costi della materia prima sono piuttosto bassi, di circa 2 € al mq.

Ciò che influenza l’incremento del prezzo è la necessità di sovrapporre più strati, con l’attesa dei tempi di asciugatura necessari.

Infatti, per un pavimento realizzato in multistrato di resina oppure in 3d è possibile che ci sia la necessità di impego di personale dai 3 ai 6 giorni.

Se si parla invece di pavimenti ad un unico strato di resina con adeguata finitura, il costo sarà di circa 20 € al mq.

Il costo invece di un pavimento decorato oppure tridimensionale, potrà salire anche fino a 120 € al mq.

Inoltre, i prezzi non variano in relazione alla superficie che sia piccola o grande.

Scopriamo ora nel dettaglio, i costi al mq delle differenti soluzioni di pavimenti in resina per interni bagno:

resina pellicolare dello spessore di circa 1-3 mm : il costo varia a salire partendo da circa 20 € al mq;

: il costo varia a salire partendo da circa 20 € al mq; resina multistrato spessore circa 5-20 mm : il costo varia dai 60 ai 70 € al mq;

: il costo varia dai 60 ai 70 € al mq; resina cementizia spessore in base alle necessità : a salire da 70 € al mq;

: a salire da 70 € al mq; soluzioni in resina decorate: costo dai 120 € al mq.

È sempre importante confrontare differenti preventivi per assicurarsi che ci sia la possibilità di scegliere quale sia la soluzione migliore e al prezzo più adeguato.