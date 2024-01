Devi ristrutturare un bagno moderno? Ecco quali rivestimenti fanno al caso tuo

Ecco i rivestimenti in gres porcellanato per bagno moderno

La durabilità e resistenza all' umidità del materiale, lo rendono ideale per gli spazi ad alta intensità d'uso, assicurando che mantenga la sua bellezza inalterata nel corso del tempo; è inoltre una scelta ecologica in quanto completamente riciclabile e privo di sostanze nocive.

Scopri la resina per un bagno moderno funzionale ed economico

I rivestimenti tecnici in resina all'acqua Wallpaper , di Kerakoll Design , sono caratterizzati da irregolarità e accenti materici, frutto di una esclusiva lavorazione artigianale, creano un effetto visivo che mette in risalto la bellezza dei suoi colori.

L'eleganza della carta da parati per rivestimenti bagno moderno

La carta da parati, grazie alle moderne tecnologie, sta vivendo una rinascita, offrendo prodotti performanti e con una vasta gamma di fantasie disponibili.

Realizzare rivestimenti bagno moderno con la tappezzeria conferisce all'ambiente carattere e stile, non si rovina con l'acqua e non ingiallisce nel tempo, poiché è un prodotto appositamente progettato per resistere all'umidità.

Grantisce lunga durata e può essere facilmente pulita con l'uso di un detergente delicato e un panno morbido, per mantenere l'aspetto fresco e pulito nel tempo. Tra le varie tipologie troviamo:

Carta lavabile non vinilica : è la più traspirante di tutte, ma anche la più delicata. È adatta per camere da letto o ambienti dove si sporca meno facilmente.

: è la più traspirante di tutte, ma anche la più delicata. È adatta per camere da letto o ambienti dove si sporca meno facilmente. Carta vinilica su fondo di cellulosa : offre una buona traspirabilità, è facilmente lavabile e smacchiabile con alcool. È adatta per tutti gli ambienti, anche quelli soggetti ad uso frequente.

: offre una buona traspirabilità, è facilmente lavabile e smacchiabile con alcool. È adatta per tutti gli ambienti, anche quelli soggetti ad uso frequente. Carta vinilica su fondo in TNT : è più facile da posare perché la colla può essere applicata direttamente sulla parete. Combina la resistenza del vinilico con le caratteristiche del tessuto non tessuto (TNT).

: è più facile da posare perché la colla può essere applicata direttamente sulla parete. Combina la resistenza del vinilico con le caratteristiche del tessuto non tessuto (TNT). Carta espansa : ha un maggior potere isolante, ma è più delicata rispetto al vinilico.

: ha un maggior potere isolante, ma è più delicata rispetto al vinilico. Fibra di vetro: offre un'altissima resistenza agli urti e consolida molto bene le pareti, è anche tinteggiabile per più volte e completamente ignifuga.

Pixel Forest WPN 2101a di Spaghetti Wall è un supporto vinilico, adatto alle più diverse necessità progettuali.‎ La sua superficie opaca texturizzata, garantisce un’elevata resa cromatica e una posa perfetta.

Rimura propone Triumph, carta da parati con motivi floreali riproducibile su: supporto ecologico con retro in tessuto non tessuto e frontale effetto lino, Waterproof con supporto in fibra di vetro, oppure tessuto non tessuto con superficie goffrata.

Toile De Jouy 02 di Inkiostro Bianco è una carta da parati vinilica, damascata e panoramica con effetto tessuto.