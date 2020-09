Come valorizzare un bagno cieco

Come renderlo più luminoso

Un bagno è definito cieco quando risulta privo di aperture verso l’esterno. L’assenza di una finestra porta con sé tutta una serie di questioni di salubrità dell’ambiente e di difficoltà d’arredamento da risolvere con perizia e astuzia. Cerchiamo qui di seguito di suggerire 3 furbi accorgimenti per rendere l’ambiente più luminoso (vedi gallery):

Come risolvere il problema dell'umidità

Alcune idee per il bagno cieco

L’assenza di aerazione naturale può creare cattivi odori e la spiacevole formazione di umidità e muffa, soprattutto se nel bagno cieco è presente una doccia o una vasca. Come favorire quindi il ricambio d’aria e risolvere il problema dell’umidità?

6 consigli per arredarlo al meglio

La carta da parati per bagno Cartilla

Una volta risolti i problemi di tipo igienicosanitario di un bagno cieco è arrivato il momento di arredarlo. In questo caso occorre fare molta attenzione perché gli errori sono subito dietro l’angolo. Ecco i consigli del nostro esperto:

La normativa relativa al bagno cieco

Approfondiamo maggiormente l’ambito tecnico e vediamo quali sono i regolamenti alla base della progettazione di un bagno cieco:

l’art. 7 del DM 5 luglio 1975 sui requisiti igienico sanitari degli edifici dice chiaramente che: “La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.” Come abbiamo visto questo è il punto di partenza;

sui requisiti igienico sanitari degli edifici dice chiaramente che: “La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.” Come abbiamo visto questo è il punto di partenza; i singoli Comuni emanano regolamenti locali d’igiene. Occorre dunque far riferimento a questi per conoscere nel dettaglio le norme specifiche riguardanti la propria situazione; norme UNI e direttive comunitarie dell’Unione Europea hanno regolato il numero di ricambi ora dell’aria in presenza di impianti di aspirazione forzata. In generale possiamo stabilire che: 12 volumi/ora devono essere assicurati in caso di ricambio intermittente temporizzato, che possono essere abbassati a 6 volumi/ora se l’impianto è costantemente attivo.

Il nostro consiglio è quello di affidarvi ad un tecnico qualificato e a maestranze di fiducia per ristrutturare la vostra casa e realizzare un nuovo bagno cieco (secondo bagno o bagno in camera), al fine di realizzare il miglior progetto possibile sia in termini di funzionalità che si salubrità dell’ambiente.