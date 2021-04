Piccolo budget? Attrezza la lavanderia con Ikea!

Redazione - 08 aprile 2018

I mobili Ikea per la lavatrice

Avere la possibilità di adibire a lavanderia una zona della casa è una fortuna. Ma bisogna organizzare questo spazio al meglio, rendendolo il più possibile pratico e funzionale. Disponi di un budget limitato o, comunque, non vuoi investire cifre importanti? Puoi puntare su Ikea. Nel catalogo del colosso svedese troviamo diverse soluzioni caratterizzate da prezzi ridotti e da un soddisfacente livello qualitativo.



Partiamo dai mobili per la lavatrice. Non sono concepiti per l’incasso dell’elettrodomestico in questione, si tratta piuttosto di strutture da parete personalizzabili che lo integrano, potremmo dire che lo incorniciano, e che comprendono anche altri elementi quali ripiani a giorno, vani chiusi da ante, barre appendiabiti.



Sono possibili diverse composizioni e configurazioni, il prezzo è mediamente compreso fra gli 80 e i 100 euro. Nella foto puoi vedere il sistema da parete Boaxel a due sezioni in acciaio, con un bastone di 80 cm che permette di appendere ben 26 camicie. Le misure complessive sono le seguenti: 165x40x201 cm. Il prezzo è pari a 107 euro.

Le soluzioni portabiancheria

Nel locale adibito al bucato e a stirare l'ordine è una caratteristica imprescindibile. Ecco che Ikea propone anche mobili portabiancheria per tenere ordinato il bucato e i panni sporchi. La scelta è diversificata: i prodotti della linea Enhet (in foto un esempio) sono composti da mix di elementi a giorno, pensili, colonne e sono tutti sospesi, di conseguenza consentono di lasciare libero lo spazio sottostante e occuparlo, per esempio, con la lavatrice o con le cesta del bucato. C’è ampia scelta per quanto concerne le dimensioni; in riferimento alla larghezza, ad esempio, si parte da 30 cm per raggiungere e superare i 100 cm. I prezzi vanno da 65 a circa 180 euro.



Ci sono inoltre le varie configurazioni del sistema Boaxel, nella cui progettazione è considerato anche lo spazio per la lavatrice (spazio che comunque può essere utilizzato anche in altri modi, non ci sono vincoli di sorta) e c’è il mobile con due ante Lillangen, che costa 80 euro.



Una novità nel segno del minimalismo e della praticità è il mobile per il bucato a un’anta Nysjön, che misura 40x190 cm – quindi permette di sfruttare le altezze – e costa 90 euro. Come si può dedurre facilmente, qualunque sia l’estensione dell’ambiente lavanderia è facile trovare una soluzione Ikea adatta e organizzarsi in modo da avere a portata di mano la biancheria da lavare, quella da stirare, i detersivi e tutto ciò che occorre per occuparsi del bucato.

Gli accessori Ikea per il bucato