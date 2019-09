4 tipi di cucina in muratura, scoprili qui!

Redazione - 11 febbraio 2019

Scopri le cucine in muratura country chic

Il country chic è forse lo stile preferito dagli amanti delle cucine in muratura. Uno stile in cui rustico e moderno si incontrano per dare vita ad un ambiente sofisticato, ma al tempo stesso classico, legato alla tradizione e all’utilizzo di materiali semplici come il legno, la pietra, la ceramica, il marmo ecc. Le cucine in muratura country chic ricordano le cucine delle nostre nonne, i focolari delle abitazioni di campagna, accoglienti e rassicuranti.

Volete realizzare una cucina in muratura country chic, ma non sapete da dove iniziare? Il nostro consiglio è di scegliere un elemento in particolare attorno al quale fare ruotare l'intero progetto d'arredo , da utilizzare come punto di riferimento per la scelta dello stile, dei materiali, dei colori, ecc. Un tavolo importante, la credenza della nonna, i soffitti con le travi a vista, possono diventare il punto di riferimento per tutte le vostre scelte. Se, ad esempio, decidete di concentrarvi sull’antica credenza della nonna in arte povera, potreste optare per lo stesso stile anche per i pensili, creando poi un contrasto scegliendo il marmo per i piani di lavoro.

Le combinazioni di stili e di materiali sono pressoché illimitate e concentrarsi su un determinato elemento aiuta a creare un ambiente coerente ed ordinato , senza il rischio di fare confusione o di riempire eccessivamente lo spazio. Gli elementi caratterizzanti per una cucina in muratura in stile country chic sono numerosi: Pentole in rame

Taglieri in legno

Cappe camino in pietra

Pavimenti e piastrelle di recupero

Ceste di vimini Sono tutti elementi caratteristici, ma ciò non significa che dovete inserirli tutti, basta sceglierne qualcuno e inserirlo in maniera armonica nello spazio.

Cucine in muratura economiche: scopri la finta muratura

Le cucine in muratura hanno un costo medio-alto. Il prezzo, naturalmente può variare in base ai materiali utilizzati e alle dimensioni , ma in linea di massima questa tipologia di cucina ha un costo di partenza più alto rispetto ad una cucina tradizionale, per il solo fatto di dover essere necessariamente realizzata su misura. Se si dispone di un budget limitato, il consiglio è di optare per una cucina in finta muratura , una soluzione low cost per ricreare nella propria cucina l'atmosfera calda e accogliente di un focolare in muratura.

Le cucine in finta muratura si compongono di elementi modulari prefabbricati e poi montati in loco. Nelle cucine in muratura moderne, infatti, la struttura in muratura viene sostituita da pannelli in multistrato rivestiti con piastrelle in ceramica . Non mancano gli elementi distintivi come le grandi cappe a camino, le credenze e i pensili a giorno, i ripiani in marmo o in pietra grezza.

Le cucine in finta muratura presentano anche molti altri vantaggi oltre al costo contenuto. Tra i principali vantaggi ci sono: Non sono necessari interventi in muratura

Minori costi di installazione

Elementi modulari facili da assemblare

Possono essere smontate in caso di trasloco

Ampie possibilità di personalizzazione Le cucine in finta muratura rappresentano, in conclusione, un buon compromesso quando non si dispone di un budget molto elevato. Le

Cucine in muratura lineari per ambienti piccoli

Le cucine in muratura lineari si caratterizzano per il fatto di svilupparsi su un'unica parete. Compatte ed essenziali, sono l’ideale per cucine e angoli cottura di dimensioni ridotte . Nelle cucine lineari, tutti gli elementi caratterizzanti di una cucina in muratura si sviluppano su una sola linea orizzontale: cappa a camino, fuochi, forno, zona lavabo e piani di lavoro.

Le cucine in muratura lineari sono molto pratiche e funzionali, poiché, trovandosi tutti gli elementi sulla stessa linea, anche le operazioni di preparazione dei cibi o di pulizia sono facilitate. Tutto è a portata di mano e ci si muove più velocemente. Una cucina in muratura ben organizzata infine, deve disporre di numerosi scaffali e pensili a giorno e/o con anta, dove poter riporre comodamente tutti gli utensili da cucina.

Quando si progetta una cucina in muratura lineare bisogna considerare sia la lunghezza della parete su cui verrà realizzata l’opera in muratura, sia la profondità totale della stanza in modo da poter calcolare con precisione la profondità della struttura, così da avere lo spazio sufficiente per potersi muovere agevolmente. Si consiglia di posizionare tutti gli elementi necessari, tenendo in considerazione gli attacchi di acqua e gas, prima di inserire inserire i piani di lavoro e tutti gli altri elementi secondari.

