Redazione - 29 ottobre 202602 novembre 2026
Regali di Natale: idee per la casa belle e utili per familiari e amici
Scegliere con cura i regali di Natale per la casa significa pensare ai gusti, alle abitudini, al bisogno di comfort e ai piccoli piaceri quotidiani delle persone che amiamo.
Redazione - 29 ottobre 202602 novembre 2026
Il regalo di Natale più bello nasce da un pensiero attento
Scegliere i regali di Natale è un modo per dire alle persone che amiamo quanto ci stanno a cuore. Pensiamo a ciò che le fa sorridere, alle loro passioni e a quel piccolo desiderio espresso quasi per caso. Ogni dono racconta qualcosa anche di noi e dell’attenzione che dedichiamo agli altri.
Un regalo per la casa può custodire tutto questo: trova posto negli spazi quotidiani, si tiene a portata di mano e migliora la vita domestica. E, anche quando le feste sono finite, continua a ricordare un momento felice e la persona che lo ha scelto.
Gli ornamenti a forma di cuore e abete di Carl Hansen & Søn, in legno e pelle, nascono dagli avanzi della produzione di mobili e sono pensati per decorare la casa in vista del Natale.
Idee regalo di Natale per gli amanti del design
Per chi ama arredare la propria casa, un complemento di design può diventare parte di un progetto personale. I Gemelli di G.T.Design interpretano questa idea con Isabella e Otto, due tappeti complementari dalle forme organiche e dalle proporzioni ispirate al corpo umano. Diversi ma affini, creano una composizione armoniosa, in cui ciascuno conserva la propria identità. La lana merino e il Tencel introducono consistenze e riflessi differenti. Sono un regalo importante, anche per una giovane coppia che sta arredando casa, da scegliere conoscendone spazi e preferenze estetiche.
La lampada da tavolo Serpente di Martinelli Luce può valorizzare una madia, uno scrittoio o un tavolino accanto al divano. Il braccio e la base in metallo verniciato oro aggiungono un dettaglio prezioso; il diffusore in metacrilato opalino bianco restituisce una luce diffusa. Il braccio girevole consente di modificarne la posizione: è un regalo per chi apprezza gli oggetti da usare e ammirare ogni giorno.
Per chi ama ricevere, il carrello bar S 179 di Thonet offre due ripiani in vetro grigio trasparente su una struttura in tubolare d’acciaio cromato. Accoglie bottiglie, calici e accessori per l’aperitivo e si sposta sollevando l’impugnatura rivestita in cuoio. Può anche ospitare libri e oggetti decorativi, cambiando funzione secondo le esigenze.
Gli accessori Wave di Fantin sono un pensiero per chi ama i dettagli colorati in casa. Le curve morbide della lamiera piegata accomunano reggilibri e mensole magnetiche da parete, con funzioni diverse: i reggilibri sostengono i volumi, mentre le mensole permettono di esporre piccoli oggetti e decorare la parete con un tocco di design. Ogni accessorio è disponibile nelle 35 finiture della palette Fantin, da scegliere pensando ai colori della casa di chi riceverà il dono.
Doni natalizi per chi ama sperimentare in cucina tra dolce e salato
C’è chi custodisce un quaderno di ricette di famiglia e chi si lascia ispirare da nuove preparazioni. Il Cookies Set di Marcato è un regalo di Natale pensato per chi ama dedicarsi alla pasticceria casalinga. La confezione regalo comprende la macchina Biscuits Design, per realizzare biscotti in 20 forme diverse scegliendo tra due dimensioni, e il Dispenser per decorarli.
La pirofila da forno regolabile di Cookut è dedicata a chi ama preparare più pietanze per accontentare tutti: i separatori in silicone e vetro temperato permettono di suddividere lo spazio e affiancare preparazioni diverse nella stessa teglia. Il rivestimento minerale antiaderente facilita il distacco degli alimenti e la pulizia.
Tra i regali a cui pensare c'è anche la nuova bilancia digitale KSC01 di Smeg, che pesa fino a 5 kg con un’accuratezza di misurazione di un grammo e dispone di una ciotola estraibile in acciaio inox. Il design curato inviterà chi la riceve a tenerla in vista sul piano di lavoro. Possiamo sceglierla in bianco, nero, Emerald Green o Storm Blue.
Se tra i nostri figli o quelli degli amici c’è un aspirante chef, “Cucina a colori” di Arredo3 è un libro di ricette pensato proprio per bambini e teenager. Il dono ha anche un valore solidale: i proventi della vendita saranno devoluti alla Fondazione Città della Speranza, una realtà che sostiene e promuove la ricerca sulle malattie pediatriche.
Regali utili per chi considera la pausa caffè un rito quotidiano
Ci sono regali per la casa che scegliamo per gli altri e desideri che possiamo realizzare anche per noi stessi. La Mini Cellini X di La Pavoni è una proposta importante per chi considera la preparazione dell’espresso un piacere da coltivare e vuole ritrovare a casa l’esperienza del bar. Questa macchina semiprofessionale permette di erogare il caffè e montare il latte contemporaneamente. Il sistema PID regola la temperatura, mentre il manometro a doppia scala permette di controllare la pressione. Il formato compatto facilita la collocazione sul piano di lavoro, mentre le finiture white matte, steel e black matte permettono di scegliere l’abbinamento con i colori della cucina.
Le tazzine NewWave di Villeroy & Boch rendono speciale la pausa caffè. Realizzate in porcellana premium, si distinguono per il manico sinuoso, che aggiunge movimento alla forma essenziale. Il set da sei tazzine da caffè, da 80 ml ciascuna, è un dono per chi apprezza l’espresso e ama servirlo con un tocco di design.
Regali di Natale per la casa: pensieri dedicati ai più freddolosi
Per chi trascorre volentieri le serate davanti alla televisione e apprezza il piacere di stare al caldo, un plaid è un regalo da ritrovare ogni giorno sul divano. Grenoble di Caleffi, in misto lana, accompagna i momenti di relax con una mano calda e avvolgente. Misura 130 × 170 cm ed è rifinito con frange, che aggiungono un dettaglio decorativo quando viene lasciato sul divano.
Tra i regali di Natale per i più freddolosi ci sono la coperta e il cuscino Kornvalmue di JYSK. Sono in pelliccia sintetica beige e contribuiscono a rendere la casa più accogliente nei mesi invernali, secondo l’ispirazione scandinava della collezione Nordic Mood. La morbidissima coperta da 130 × 170 cm rende più confortevoli le pause invernali; il cuscino quadrato da 45 × 45 cm ne riprende colore e consistenza, creando un insieme elegante e coordinato in soggiorno.
Un regalo di Natale per servire vino e bevande alla giusta temperatura
Kaelo, proposta da Frigo2000, è una glacette refrigerata che utilizza una tecnologia brevettata per mantenere vino, champagne, birra e bevande analcoliche alla corretta temperatura di servizio, senza l'uso del ghiaccio. La bottiglia resta a portata di mano, pronta per essere servita senza interrompere la conversazione.
Le configurazioni freestanding, con tavolino integrato o supporto a colonna, portano questa funzione accanto al divano o alle poltrone. La batteria ricaricabile permette di spostarle secondo l’occasione, anche durante un incontro all’aperto. Entrambe si attivano con un semplice tocco della corona in acciaio inossidabile satinato.