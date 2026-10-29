Il regalo di Natale più bello nasce da un pensiero attento

Scegliere i regali di Natale è un modo per dire alle persone che amiamo quanto ci stanno a cuore. Pensiamo a ciò che le fa sorridere, alle loro passioni e a quel piccolo desiderio espresso quasi per caso. Ogni dono racconta qualcosa anche di noi e dell’attenzione che dedichiamo agli altri.



Un regalo per la casa può custodire tutto questo: trova posto negli spazi quotidiani, si tiene a portata di mano e migliora la vita domestica. E, anche quando le feste sono finite, continua a ricordare un momento felice e la persona che lo ha scelto.

Gli ornamenti a forma di cuore e abete di Carl Hansen & Søn, in legno e pelle, nascono dagli avanzi della produzione di mobili e sono pensati per decorare la casa in vista del Natale.