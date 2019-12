Redazione - 26 settembre 2014

Ringhiere scale interne ferro battuto

Quando le ringhiere scale interne vengono realizzate in ferro battuto, l’eleganza dell’ambiente in cui si trovano verrà notevolmente valorizzata. Le ringhiere in ferro vengono utilizzate come finitura delle scale, svolgendo al contempo una funzione di sostegno e sicurezza. Il vantaggio offerto da queste strutture consiste nella loro considerevole robustezza che permette di abbinare un giusto grado di sicurezza alla sofisticatezza e all’eleganza dei motivi delle ringhiere. Per contro, l’obbligo di riverniciare periodicamente le ringhiere per proteggerle dalla ruggine costituisce un fattore da non sottovalutare nella scelta delle stesse. Le tipologie proposte dalle imprese del settore sono innumerevoli, sia per quanto riguarda le morfologie che le dimensioni. Sono presenti decorazioni curvilinee, punte, sfere o altre geometrie allo scopo di abbellire l’intera struttura. Ma quail sono i fattori da considerare nella scelta delle ringhiere? Uno dei più importanti è rappresentato dal tipo di materiale utilizzato. A differenza di altri materiali, come l’alluminio, una ringhiera in ferro battuto presenta una struttura massiccia e indeformabile, grazie al peso specifico del metallo. Il ferro battuto vanta inoltre una bellezza naturale che lo rende parte integrante dell’ambiente.

Ringhiere in legno per scale interne

Le ringhiere scale interne in legno sono in grado di dare un tocco avvolgente e personale all’ ambiente abitativo, trasmettendo un senso di calore e accoglienza. Si abbinano, ovviamente, a scale in legno, ma stanno benissimo anche con scale di qualsiasi altro materiale. Si tratta di ringhiere robuste, resistenti quando sono garantite dalla qualità dei materiali utilizzati e da una tecnologia produttiva all'avanguardia impiegata dalle migliori aziende del settore. Spesso nascono in collaborazione con designer di successo: ecco allora il palesarsi sia di linee essenziali e sobrie, oppure sinuose ed elaborate in grado di personalizzare e conferire grinta a qualsiasi area della casa. Ma anche le ringhiere in legno con intagli e trafori, presenti in abitazioni classiche, sono anch'esse molto apprezzate. Teak, wengé, doussié, rovere, iroko, faggio e noce nazionale sono le essenze più diffuse le quali vengono lavorate, modellate e trasformate da mani esperte di artigiani, in una vasta gamma di modelli adattabili ad ogni tipologia di gradino. Tutte le ringhiere e i gradini vengono solitamente realizzate e montate in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza, e vengono rifinite con particolari vernici poliuretaniche antigraffio che consentono la totale protezione del legno dall'usura e dalla ruggine.

Ringhiere per scale interne moderne

Le ringhiere scale interne rappresentano un vero e proprio complemento d’arredo. Facilmente adattabili allo stile della casa, offrono un rimarchevole contributo in termini estetici. Quelle più moderne, come quella in foto, sono spesso di design e conferiscono all’ambiente uno slancio creativo inimitabile. Tuttavia è bene non limitarsi a paragonare i prezzi delle varie offerte. Nella scelta è essenziale considerare anche l’esperienza maturata dalle varie imprese di settore e non trascurare la garanzia dopo l’installazione che ognuna di esse vi offre. Bisogna richiedere informazioni precise ed eventuali chiarimenti per scegliere la struttura che meglio risponde alle vostre necessità e che vi assicuri un’elevata qualità. Nel caso le vostre disponibilità economiche siano ristrette, le scale si possono acquistare presso negozi di fai-da-te, seppur dobbiate rinunciare all’originalità del prodotto dato che vengono vendute ringhiere prodotte in serie, ma avrete modo di risparmiare un bel po’ di danaro. Il tocco moderno è comunque assicurato.

Ringhiere in vetro per scale interne