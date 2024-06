Versatili e salvaspazio i tavoli da giardino allungabili

Redazione - 21 giugno 2024

La versatilità dei tavoli da giardino allungabili

I tavoli da giardino allungabili rappresentano una soluzione versatile e intelligente per vivere il proprio spazio all’aperto con comodità, anche durante i pasti.

Il loro punto di forza è propria la flessibilità di potersi trasformare al bisogno, allungandosi o accorciandosi in base al numero di ospiti a disposizione. E senza occupare ingombri, riducendosi nelle dimensioni basiche durante il resto del tempo non conviviale: davvero elementi salvaspazio di grande valore.

La possibilità di poter modulare la lunghezza con poche semplici mosse rende i tavoli da giardino allungabili pratici e funzionali con materiali, stili e colori diversi per adattarsi a qualsiasi outdoor.

La collezione di tavoli Tevere Nardi, come il modello 210, da 211 cm si allunga fino a 275, grazie alla prolunga alloggiata sotto il piano, con apertura a scorrimento perimetrale per avere le gambe sempre all'esterno. Linee morbide, con assenza di spigoli, ha struttura in alluminio verniciato a polveri con piano in polipropilene fiberglass rigenerato trattato anti-UV e colorato in massa. I piedini regolabili garantiscono stabilità su ogni tipo di terreno.

Quali caratteristiche deve avere un buon tavolo allungabile per il giardino

I tavoli da giardino allungabili hanno poche ma importanti caratteristiche.

Infatti devono essere durevoli nel tempo e resistenti a pioggia, umidità e salsedine (soprattutto se la casa è vicino al mare);

sole visto che una esposizione continua potrebbe danneggiarli (meglio scegliere i colori chiari, meno sensibili allo scolorimento);

deformazioni e torsioni, cioè devono mantenere stabile il loro piano d’appoggio. Inoltre, i tavoli da giardino devono essere facili da pulire e comunque, anche quando si allungano, bisogna stare attenti affinché ci sia spazio tutto intorno per un facile movimento.

Per quanto riguarda i materiali, molto dipende anche dal gusto personale ma è importante che si acquistino modelli di buona qualità per evitare di rifare la spesa a fine stagione.

In cima alla lista c’è il legno, naturale, bello ma dalla manutenzione non facilissima. Plastiche (polietilene, polyrattan, pvc) e resine di varie tipologia sono molto gettonate, in particolare per il loro eclettismo e la facilità di pulizia e cura. Il metallo, compreso il ferro battuto, è gettonato soprattutto da chi vuole dare un’atmosfera d’antan al suo giardino: ma qui occhio a ruggine e ossidazione.

Plus4 di Emu è un tavolo allungabile tondo 6+4 posti; il piano è in acciaio pressopiegato. Pratico il meccanismo a farfalla della prolunga interna, fino a 110 cm di estensione: la sua progettazione è stata concepita in modo che tutti i posti tavola possano essere utilizzati senza l'intralcio delle gambe. Si può unire con le colorate sedie Coupole in acciaio.

Tavoli da giardino allungabili e sedie coordinate

Qualunque sia la sua forma, il tavolo da giardino allungabile, così come quello del living, deve vestire bene il nostro ambiente outdoor.

Se lo si sceglie tondo, l’atmosfera risulta intima e confidenziale. Quando è quadrato, la sua posizione non trova mai intoppi, anche scegliendone più di uno affiancato. Rettangolare è un vero invito all’insegna di “aggiungi un posto a tavola”.

In una qualsiasi di queste condizioni, per avere un mood elegante e ordinato, meglio affiancare ai tavoli da giardino allungabili sedie coordinate che ne richiamino stile, colore, materiale.

Nulla vieta naturalmente di decidere di porre attorno al tavolo sedie di ogni tipo e colore, che potrebbero rendere una cena in compagnia ancor più leggera e allegra.

Il tavolo allungabile Customade di Varaschin ha una silhouette di carattere, composta da una struttura in alluminio e un piano in Hpl. Raffinato l’insieme con le poltroncine Emma Cross, struttura in alluminio, avvolgenti e rilassanti.

Quali sono le misure dei tavoli allungabili da giardino