Ecco come scegliere il tavolo per balcone piccolo

Soluzioni intelligenti per il balcone: scopri tavoli piccoli ideali per spazi compatti

In acciaio ricoperto da plastica grigia, il tavolino Ribelli si può regolare in altezza su 4 livelli

Ribaltabile, si fissa a qualsiasi ringhiera Balcon Bistrot by Fermob: è in acciaio

Tra lec’è senz’altro quella di utilizzare le ringhiere dove appendere tavoli da balcone fruibili al bisogno, poco ingombranti, da chiudere e riporre in un’altra stanza quando non necessari:vanno bene per due persone.è un tavoloe pieghevole in legno di acacia proveniente da foreste dalla gestione sostenibile: le sue misure sono larghezza 50 cm, profondità da aperto 53 cm/da chiuso 15, altezza 81 cm.In acciaio dipinto con vernice in polvere anti-UV,: anch’esso pieghevole, è ribaltabile ed ha unaLa struttura è altra 115 cm, il piano d'appoggio è 77 x 64 cm per un’altezza di 74 cm: il tavolo da balcone rettangolareè in acciaio rivestito in plastica grigia, si puòin altezza su 4 livelli: profondo 40 cm, è lungo 60 cm e alto 56.

Un balcone piccolino e una grande voglia di viverlo in pieno, anche cenando o pranzando, soprattutto nella bella stagione, non è impossibile, basta usare arredi pieghevoli, salvaspazio e a misura del nostro mini outdoor. L’obiettivo è sfruttare al meglio i centimetri a disposizione:

Stile e praticità in uno spazio ridotto: tavolo per balcone e sedie che si adattano al tuo gusto

Tella by Kave Home ha il piano in terrazzo nero e basamento di acciaio zincato

Il tavolo per il balcone, anche per uno spazio ridotto , oltre alla praticità, non deve rinunciare allo stile . Un suggerimento è quello di optare per un design che rispetti il nostro gusto e che sia una continuità con gli interior : del resto, con i mobili giusti pur se piccoli, il balcone diventa una vera e propria piacevole appendice della nostra casa. E l’ampia proposta sul mercato di tavoli e sedie permette di non sbagliare. I set possono essere country, romantici o essenziali, e in questo aiuta molto il metallo da solo o in mix con la plastica. Oppure nelle tradizionali forme in genere di legno , soprattutto di acacia, lasciati nel colore naturale. Da non dimenticare elementi in plastica , facili da pulire e da “adattare”. Naturalmente, nelle scelte, c’è di mezzo anche il budget , che può essere più o meno consistente. Elegante il tavolo tondo Tella di Kave Home , dal diametro di 70 cm in terrazzo veneziano, materiale naturale resistente che tollera umidità, raggi UV e temperature estreme. La struttura inferiore è in acciaio zincato, resistente a ruggine e a corrosione. Si può abbinare con le poltroncine Isabellini in plastica riciclabile, rigorosamente in colori diversi.

I vantaggi del tavolo per balcone pieghevole

Sono indubbi i vantaggi del tavolo per balcone pieghevole. Ideale perché non sacrifica in alcun modo il piccolo spazio a disposizione. Un arredo del genere si rivela dunque molto versatile , è compatto , si sposta e si richiude facilmente , in una manciata di secondi, senza creare alcun tipo di ingombro. Si può usare, per una bella colazione a inizio mattina, oppure la sera per una cena a lume di candela. Per poi sparire letteralmente quando non serve più o il mal tempo incombe. Pratico, resistente, funzionale sono gli aggettivi che descrivono le sue qualità. Attenzione però a scegliere un tavolino che non sia troppo economico, perché è destinato a usurarsi in tempi rapidi, e neppure che sia troppo leggero. Da considerare bene anche il sistema di apertur a: deve essere veloce e semplice, senza sforzi o intoppi di alcun tipo. Nella “categoria”, il tavolo Tärnö di Ikea si mostra perfetto per il balcone piccolo. Struttura in acciaio con rivestimento a polvere nero, ha il piano tavolo in resistente acacia. Le dimensioni sono il suo punto di forza: lunghezza 55 cm, larghezza 54 cm, altezza 70 cm. Da chiuso, la profondità è 8 cm, l’altezza 92,5. Anche le sedie in stile sono pieghevoli.

Forme e materiali per i modelli di tavolo per balcone

Ferro rosso verniciato a polvere per il tavolino tondo pieghevole Scario by Beliani

Acacia finitura teak per il tavolino quadrato Casual in vendita da Conforama

Quadrato in metallo verniciato a polvere per Flip Balcony Table by Richard Lampert

Quale forma si adatta meglio a un tavolo per balcone? Il taglio rettangolare è quello da preferire, soprattutto se lo spazio è lungo o stretto. Ma in base ai centimetri, via libera pure alle tipologie rotonde o quadrate, ce ne sono alcune davvero minimali, giusti giusti per prendere il caffè o mangiare un piatto di pasta in coppia. Senza dimenticare poi i super salvaspazio dei modelli da ringhiera.

Occhio anche ai materiali del tavolo per balcone, che deve essere impermeabile e resistere ai raggi solari e a qualsiasi intemperia, tipo grandine, nonché al passare del tempo:

il legno , tra cui acacia e teak, sono duri, robusti e appunto resistenti all’acqua, ma necessitano di una manutenzione periodica, trattamenti per non perdere le loro qualità. Da ricordare pure il rattan , derivato da palme, anch’esso bisogno di cure a base di vernici protettive, ogni tanto;

, tra cui acacia e teak, sono duri, robusti e appunto resistenti all’acqua, ma necessitano di una manutenzione periodica, trattamenti per non perdere le loro qualità. Da ricordare pure il , derivato da palme, anch’esso bisogno di cure a base di vernici protettive, ogni tanto; il metallo , nelle sue varie declinazioni. Il ferro battuto , ad esempio, elegante, senza tempo, permette anche decorazioni, o l’ alluminio , più leggero ed economico, tutto trattato per resistere alle variazioni del clima;

, nelle sue varie declinazioni. Il , ad esempio, elegante, senza tempo, permette anche decorazioni, o l’ , più leggero ed economico, tutto trattato per resistere alle variazioni del clima; la plastica (tra cui anche il rattan sintetico), super resistente e facile nella pulizia e nella manutenzione.

Quadrato (70x70cm) e pieghevole,è in metallo verniciato a polvere. È alto 75 cm.Legno di acacia con finitura teak per il tavolino quadrato (60x60 cm) pieghevolein vendita da: è alto 75 cm.Ferro rosso verniciato a polvere per il tavolino tondo pieghevole dal diametro di 70 cm: è alto 75 cm.