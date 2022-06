Arreda con tavolo e sedie da giardino l'area pranzo outdoor

3 consigli per l'acquisto del set tavolo e sedie da balcone

Come posizionare tavolo e sedie sul balcone

Su un piccolo balcone la soluzione ideale è rappresentata da un set tavolo e due sedie, perfetti per una colazione o un aperitivo al tramonto. In questo caso, il consiglio è di addossare il tavolo alla parete o alla ringhiera, in modo da guadagnare centimetri preziosi. Per soluzioni estreme, risultano interessanti i tavolini da agganciare alla ringhiera, come il tavolo Indholt di Jysk, minimale ma estremamente funzionale, non occupando spazio sul pavimento. Per balconi un po’ più spaziosi è bene tenere in considerazione anche i tavoli rotondi, preferibilmente dotati di piano reclinabile, in modo da non occupare il passaggio quando non serve. Infine, non possono mancare delle piante, la cui funzione non è puramente estetica, ma permettono di isolarsi visivamente e acusticamente dalla città e dai suoi rumori.