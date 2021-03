Soluzioni pratiche e salvaspazio? ecco i tavoli da giardino pieghevoli

Redazione - 09 aprile 2018

3 vantaggi dei tavoli da giardino pieghevoli

Quando si ha a disposizione un’area di dimensioni ridotte ma all’aperto, come un giardino o una veranda, l’acquisto di tavoli pieghevoli può fare la differenza per ottimizzare gli spazi al meglio. Essendo arredi trasformabili a seconda delle necessità, i loro vantaggi sono infiniti. Vediamone alcuni: Tavoli Salvaspazio : un tavolo richiudibile è pronto all’uso quando serve, restando aperto per mangiare o conversare con gli ospiti, oppure chiuso, per lasciare la possibilità di utilizzare lo spazio in altri modi. Come nell’esempio proposto dal marchio Dvelas con il modello Dinghy. Questo tavolo ha una struttura in compensato di betulla con piano in vetroresina, per resistere agli agenti atmosferici. Grazie ad apposite cerniere posizionate tra le gambe e la base del piano, si può facilmente richiudere per liberare l’area.



: un tavolo richiudibile è pronto all’uso quando serve, restando aperto per mangiare o conversare con gli ospiti, oppure chiuso, per lasciare la possibilità di utilizzare lo spazio in altri modi. Come nell’esempio proposto dal marchio Dvelas con il modello Dinghy. Questo tavolo ha una struttura in compensato di betulla con piano in vetroresina, per resistere agli agenti atmosferici. Grazie ad apposite cerniere posizionate tra le gambe e la base del piano, si può facilmente richiudere per liberare l’area. Praticità : sono disegnati per resistere nel tempo contro gli agenti patogeni esterni, e, allo stesso tempo, essere solidi e funzionali, atti a supportare pesi di piccole dimensioni. Il modello di tavolo pieghevole di Alias denominato Teak Table 200F ha una struttura composta da elementi in alluminio pressofuso verniciati, con un piano in doghe di teak grezzo. Questa collezione, grazie al materiale teak, trasmette cura nei dettagli e compattezza in tutto il paesaggio outdoor in cui viene utilizzato.



: sono disegnati per resistere nel tempo contro gli agenti patogeni esterni, e, allo stesso tempo, essere solidi e funzionali, atti a supportare pesi di piccole dimensioni. Il modello di tavolo pieghevole di Alias denominato Teak Table 200F ha una struttura composta da elementi in alluminio pressofuso verniciati, con un piano in doghe di teak grezzo. Questa collezione, grazie al materiale teak, trasmette cura nei dettagli e compattezza in tutto il paesaggio outdoor in cui viene utilizzato. Facilità nel trasporto: un’altra prerogativa è la semplicità nello spostare gli elementi da un posto all’altro. Non tutte le fisicità di una persona possono sollevare pesi eccessivi, ma i tavoli pieghevoli sono progettati per esser collocati anche in spazi ridotti, come un’automobile. È il caso dei tavolini modello Saltholmen di Ikea, realizzati con resistente acciaio rivestito a polvere e dal diametro variabile intorno ai 40-50 cm.

Comodi in giardino e perfetti sul balcone

Nell’acquisto di un tavolo pieghevole spesso si sceglie un modello di piccole dimensioni soprattutto per essere utilizzato per un balcone. In questo spazio, il tavolino perfetto ruota attorno a due fattori: Grandezza , variabile a seconda delle dimensioni del balcone, del numero di persone che dovrà ospitare e il loro ingombro;

, variabile a seconda delle dimensioni del balcone, del numero di persone che dovrà ospitare e il loro ingombro; Materiale , solitamente si predilige il metallo, il legno o la plastica, che resistono meglio allo smog cittadino e alle intemperie. Tenendo presenti queste caratteristiche, l’azienda italiana di arredi per esterni Unopiù ha realizzato la linea Urbn Balcony, dallo stile contemporaneo, che ben si adatta alla personalità del cliente. La sinergia tra i materiali, legno di iroko e alluminio verniciato bianco, con l’essenzialità delle linee, permette di creare un abbinamento innovativo e dal forte carattere urbano. In particolare il tavolo pieghevole rivoluziona il mondo dell’outdoor perché si configura come un arredo inedito grazie all’innovativa tecnologia Wood-Skin. Questo processo brevettato di fabbricazione digitale, è in grado di tradurre ogni progetto in una superficie tridimensionale composta da lastre di legno piatte e rigide. Essendo un materiale composito, il processo Wood Skin ha la capacità di evolversi all’occorrenza e, in combinazione con Unopiù, realizza un tavolo completo e con la struttura del piano di appoggio modulabile. Tenendo presenti queste caratteristiche, l’azienda italiana di arredi per esterni Unopiù ha realizzato la linea Urbn Balcony, dallo stile contemporaneo, che ben si adatta alla personalità del cliente. La sinergia tra i materiali, legno di iroko e alluminio verniciato bianco, con l’essenzialità delle linee, permette di creare un abbinamento innovativo e dal forte carattere urbano. In particolare il tavolo pieghevole rivoluziona il mondo dell’outdoor perché si configura come un arredo inedito grazie all’innovativa tecnologia Wood-Skin. Questo processo brevettato di fabbricazione digitale, è in grado di tradurre ogni progetto in una superficie tridimensionale composta da lastre di legno piatte e rigide. Essendo un materiale composito, il processo Wood Skin ha la capacità di evolversi all’occorrenza e, in combinazione con Unopiù, realizza un tavolo completo e con la struttura del piano di appoggio modulabile.

Quali materiali preferire e perché

Una delle qualità più importanti per un tavolo da giardino è il materiale. Il prodotto da esterno deve ricercare e utilizzare caratteristiche uniche per resistere alla “vita” all’aperto. In commercio oggi esistono tante tipologie e ognuna con proprietà uniche. Ecco un elenco dei principali materiali: Alluminio : il metallo più utilizzato per la sua leggerezza e solidità . Un tavolo in alluminio rappresenta una scelta ottima, perché resiste alle intemperie e non arrugginisce. Ne è un esempio il modello di tavolo pieghevole a ribalta Traverse del marchio belga Royal Botania, in alluminio verniciato e di forma quadrata. Il design si ispira alla tradizione strizzando l’occhio alla modernità. Il piano è adatto per due persone e si piega a metà, occupando pochissimo spazio, grazie alle gambe che si inseriscono nella cavità centrale del telaio con elegante discrezione.

: il metallo più utilizzato per la sua . Un tavolo in alluminio rappresenta una scelta ottima, perché resiste alle intemperie e non arrugginisce. Ne è un esempio il modello di tavolo pieghevole a ribalta Traverse del marchio belga Royal Botania, in alluminio verniciato e di forma quadrata. Il design si ispira alla tradizione strizzando l’occhio alla modernità. Il piano è adatto per due persone e si piega a metà, occupando pochissimo spazio, grazie alle gambe che si inseriscono nella cavità centrale del telaio con elegante discrezione. Acciaio inossidabile : una lega robusta che lo rende una valida scelta per il tavolo da giardino. Ha lo svantaggio di diventare caldo se esposto al calore, ma si preserva dalla ruggine. La proposta di Fermob con il modello Bistrot Russet è un tavolo con struttura e piano in acciaio con un diametro variabile intorno ai 50 cm. Viene effettuato uno specifico trattamento per uso esterno con verniciatura a polvere anti raggi UV.

: una che lo rende una valida scelta per il tavolo da giardino. Ha lo svantaggio di diventare caldo se esposto al calore, ma si preserva dalla ruggine. La proposta di Fermob con il modello Bistrot Russet è un tavolo con struttura e piano in acciaio con un diametro variabile intorno ai 50 cm. Viene effettuato uno specifico trattamento per uso esterno con verniciatura a polvere anti raggi UV. Legno : uno tra i materiali più diffusi per le sue proprietà naturali e per la facilità di lavorazione , perché fornisce una struttura solida e modulabile. Il prodotto proposto è di Greenwood prevede una combinazione tra due materiali, quali l’alluminio verniciato bianco e il resinwood color quercia. Il modello Corner Set Odense è composto dal piano del tavolino richiudibile e, sulla stessa riga, anche il divano accoppiato prevede i braccioli richiudibili.

: uno tra i materiali più diffusi per le sue e per la , perché fornisce una struttura solida e modulabile. Il prodotto proposto è di Greenwood prevede una combinazione tra due materiali, quali l’alluminio verniciato bianco e il resinwood color quercia. Il modello Corner Set Odense è composto dal piano del tavolino richiudibile e, sulla stessa riga, anche il divano accoppiato prevede i braccioli richiudibili. Teak: questa particolare tipologia di legno duro a grana fine si adatta perfettamente ad un tavolo da giardino, perché non si deforma o spezza sotto il peso. Entrambi i materiali naturali devono esser trattati in modo specifico onde evitare deformazioni o eccesso di umidità.

I set con tavoli pieghevoli e sedie per giardino