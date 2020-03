Tra gli arredi ikea per il giardino ecco i tavolini

Redazione - 01 maggio 2016

Che uso fare dei tavolini da giardino

I tavolini da giardino sono piccoli arredi assai pratici, che possono essere usati in diversi modi. In primis, naturalmente, servono per creare angoli dedicati al relax e fungono quindi da superficie per poggiare bicchieri, tazzine, contenitori per bibite, cibi ma anche libri e giornali.



In alternativa, è possibile attribuire loro una funzione meramente estetica e arricchirli con vasi contenenti fiori e piante oppure oggetti decorativi o lampade alimentate dalla luce solare. I tavolini vengono generalmente accompagnati da sedie, è vero, ma ottima idea è anche posizionarli accanto a poltrone e divani da esterno.



Se siete alla ricerca di un tavolino per il vostro giardino, o comunque il vostro spazio outdoor, non intendete spendere molto ma desiderate un prodotto visivamente accattivante e di qualità soddisfacente, potete puntare su Ikea: la proposta è ricca e variegata.



Cominciamo con il mostrarvi Tranarö, che apprezziamo per la sua vivacità e versatilità: può infatti essere utilizzato anche come sgabello e, unendone due, si ottiene un tavolino più ampio. Costa soltanto 19,95 euro.

Il tavolino pieghevole Saltholmen

Il tavolino Saltholmen Ikea ci piace per più di un motivo. Innanzi tutto perché è disponibile in tonalità allegre e vivaci: rosa, giallo, turchese. C’è anche la versione beige, per chi ama la sobrietà. In secondo luogo, sta bene ovunque: in giardino, sul terrazzo, anche sul balcone.



Si tratta di un tavolino caratterizzato da un ingombro molto ridotto (l’altezza è pari a 71 cm, il diametro è pari a 65 cm) e da un’estetica che si integra perfettamente in ogni contesto stilistico. Adatto a due persone, è già montato ed essendo realizzato in acciaio con rivestimento a polvere non richiede una particolare manutenzione (basta pulirlo con acqua e sapone, insomma) e risulta molto resistente.



Inoltre è un tavolino pieghevole, il che rappresenta un plus in termini di comodità. Però attenzione: nei periodi in cui non si usa, è bene conservarlo in un luogo chiuso, fresco e asciutto; se si ha la necessità di lasciarlo sempre all’aperto, si suggerisce di proteggerlo con un telo impermeabile. Il prezzo? 30 euro.

Bondholmen, tavolino in legno di eucalipto

Per chi predilige uno stile più classico e i materiali naturali, Ikea propone il tavolino in legno di eucalipto (ricavato da fonti sostenibili) Bondholmen. I tre strati di mordente grigio ne aumentano la resistenza e il colore in questione rende questa proposta ancora più raffinata ed elegante.



La forma, come potete vedere, è rettangolare; il lato più lungo misura 111 cm, quello più corto è pari a 60 cm. L’altezza è invece pari a 47 cm. Si tratta quindi di un tavolino basso, progettato per essere abbinato a divani e poltroncine da esterno (meglio se della stessa collezione, ma non ci sono vincoli di sorta) e creare così un salotto open air in giardino, ma anche nella veranda o in un terrazzo.



Il tavolino Ikea Bondholmen deve essere montato, ma vi possiamo assicurare che l’operazione risulta davvero semplice e richiede poco tempo. Trattando le superfici con altro mordente a intervalli regolari, il prodotto dura più a lungo e mantiene intatto il suo aspetto nel tempo.

Il tavolino Tärnö, economico e pratico

Costa soltanto 15 euro, è pieghevole e può essere abbinato a due sedie della stessa collezione (anch’esse pieghevoli): ci riferiamo al tavolino Tärnö, una delle soluzioni più “easy” fra quelle proposte da Ikea. Nonostante il prezzo ridotto, la resistenza è garantita grazie ai materiali utilizzati: acacia massiccia per il piano e acciaio per le gambe e il resto della struttura.



Tärnö è quadrato (misura 55 cmx54 cm, per l’esattezza), è alto 70 cm e adatto a due persone; è anche piuttosto durevole ma, per prevenire l'essiccazione della superficie e la formazione di fenditure ed evitare che l'umidità penetri nel legno, è opportuno trattarlo con mordente un paio di volte all’anno.



Così come è consigliabile conservarlo in un luogo chiuso durante la stagione fredda oppure coprirlo con una custodia impermeabile. Montare questo tavolino è un gioco da ragazzi, bastano davvero pochi minuti.

Le caratteristiche del tavolino Krokholmen