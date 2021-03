La nostra guida all'acquisto dei tavoli da giardino in legno

Redazione - 21 ottobre 2014

6 buoni motivi per acquistare un tavolo da giardino in legno

Se hai deciso di allestire una zona dining nel giardino o comunque nell’area outdoor della tua casa, molto probabilmente ti stai chiedendo quale tipologia di tavolo scegliere. L’offerta in commercio è ampia, ma qui vogliamo focalizzarci sui tavoli in legno, elencando subito i motivi per cui rappresentano una scelta vincente: Sono esteticamente molto gradevoli e, nel caso specifico del giardino, per ovvi motivi si integrano alla perfezione nel contesto circostante.

e, nel caso specifico del giardino, per ovvi motivi si integrano alla perfezione nel contesto circostante. Sono trattati in modo da tollerare l’azione degli agenti atmosferici; non subiscono cioè danni a causa delle piogge, dell’esposizione ai raggi solari, degli sbalzi di temperatura.

in modo da tollerare l’azione degli agenti atmosferici; non subiscono cioè danni a causa delle piogge, dell’esposizione ai raggi solari, degli sbalzi di temperatura. Durano molto a lungo.

molto a lungo. Contribuiscono a creare un ambiente caldo e accogliente .

. Sono più leggeri di quanto si possa pensare, quindi eventualmente è possibile spostarli senza grandi difficoltà.

Non temono gli urti.

C’è da far presente, però, che non tutte le essenze sono uguali e adatte all’utilizzo negli spazi esterni. Bisogna scegliere tavoli realizzati con legni duri quali l’acero, l’olmo, il rovere. L’optimum è però rappresentato dal teak, che in quanto a resistenza supera gli altri; inoltre è compatto e presenta un colore tenue e delicato che mette tutti d’accordo.

Le qualità del teak per i tavoli da esterno

Il teak è fra i migliori materiali utilizzati per la produzione di arredamento outdoor. Ciò vale, naturalmente, anche per quanto riguarda i tavoli. Si tratta di un legno ricavato dalla pianta della Tectona, reperibile in Africa e Asia; è assai resistente, anche gli urti, e non si lascia danneggiare né dalle intemperie né dagli insetti.



È pregiato e molto bello, con il suo color miele e le sue sottili venature; facciamo però presente che esistono anche varietà più scure o tendenti al bruno e ciò rende la scelta più ampia. Possiede importanti caratteristiche di impermeabilità e non tutti sanno, inoltre, che alcune tipologie asiatiche contengono una resina oleosa che consente di evitare trattamenti protettivi.



Alla luce di tutto ciò, diventa semplice capire perché i tavoli da giardino in teak riscuotano tanto successo. Ricca e variegata è la scelta relativa alle dimensioni, alle forme, alle lavorazioni: si va dai modelli con piani a doghe a quelli con piani lisci, dai tavoli rotondi a quelli ovali, quadrati e rettangolari; dai tavoli fissi a quelli allungabili.



Il trend del momento coincide con i mix materici. Il teak, cioè, viene accostato ad altri materiali quali l’alluminio, il laminato, la pietra naturale.

Quali sedie abbinare a un tavolo in legno per l'outdoor

Doverosa premessa: in molti casi le aziende specializzate nella produzione di arredamento outdoor propongono set composti da tavolo e sedie, per cui il problema dell’abbinamento non si pone. Ragionando più in generale sull’argomento, c’è però da sottolineare che se da una parte legno-legno rappresenta l’accostamento tradizionale, da cui deriva la certezza di non sbagliare, dall’altra il mix&match consente di ottenere risultati molto interessanti dal punto di vista estetico.



Andando più nel concreto, questo significa in primis che il tavolo da giardino in legno si abbina egregiamente a sedie realizzate – ad esempio – in rattan naturale oppure in metallo; ma significa anche che una mossa vincente può coincidere con la scelta di sedie realizzate in legno e in altri materiali. Quelle con la seduta in tessuto tecnico o in corda intrecciata, per fare altri esempi, sono attualmente molto in voga.



La cosa importante è i colori si sposino bene, anche nei casi in cui si decida di optare per un contrasto cromatico deciso. Così come consigliabile è che ci sia un fil rouge con gli altri elementi presenti nello spazio outdoor in questione.

