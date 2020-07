Una utile guida all'acquisto dei tavoli rotondi da giardino

I vantaggi dei tavoli di forma rotonda

In quali materiali sceglierlo

3 modelli piccoli adatti anche al balcone

Anche su un semplice balcone è possibile creare un angolo di relax nel quale sorseggiare una bevanda, dedicarsi alla lettura o a un hobby, accogliere un ospite. Ecco 3 tavoli rotondi adatti a questo tipo di spazio outdoor: Cominciamo con il tavolo Cocktail di Kave Home , con diametro pari a 70 cm, altezza pari a 76 cm, struttura in acciaio zincato verniciato nero opaco e piano in mosaico di marmo marrone e pietra color nero. Una proposta indubbiamente originale. Lo stesso dicasi per Spritz , appartenente al catalogo di Nardi . Un allegro tavolino in resina fiberglass con base a tre gambe, che si smonta e si monta con estrema facilità. L’azienda, inoltre, lo propone con un kit che permette di ottenere due differenti altezze. Si sceglie fra diversi colori. Cambiando del tutto genere vi mostriamo Safari di Jysk , progettato proprio per il balcone. Realizzato in legno duro di eucalipto, ha una base rastremata con quattro sostegni. Il diametro è pari a 70 cm.

Tavoli rotondi e sedie abbinate: i set

Chi non ha molto tempo da dedicare alla ricerca degli abbinamenti perfetti, ma al contempo li considera indispensabili, può optare per un set da giardino tavolo rotondo-sedie. Stessi materiali, stessa collezione, non di rado anche spese inferiori rispetto a quelle necessarie per acquisti separati. Ne abbiamo selezionato 3 per voi.



Il primo porta la firma de Il Giardino di legno: si tratta del tavolo rotondo Atena Macao in teak (diametro pari a 2,10 metri), capace di ospitare fino a 16 persone, e delle sedie impilabili con braccioli Macao, realizzate in teak e batyline, innovativo tessuto che resiste egregiamente ai raggi Uv, all’umidità, alle alte temperature.



Abbiamo poi il tavolo Crinoline di B&B Italia Outdoor, che si abbina alle sedie con o senza braccioli della stessa linea. Creazioni di Patricia Urquiola, che si è ispirata alle gonne delle dame ottocentesche, gonfie, a campana, sostenute dalle sottogonne rigide chiamate, appunto, crinoline. Gli intrecci sono realizzati in fibra di polietilene, le strutture sono in metallo; il piano del tavolo è in vetro acidato.



E poi, per chi predilige uno stile più classico e romantico, ecco il tavolo e le sedie della collezione Aurora di Unopiù. Il materiale principe è il ferro forgiato a mano; il tavolo presenta un piano in pietra (Peperino grigio) diviso in 4 parti.