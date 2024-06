4 consigli su come collocare correttamente gli elettrodomestici da cucina

Posiziona in modo corretto e funzionale il frigorifero

Bosch presenta Serie 6 Frigorifero multidoor da libera installazione in acciaio spazzolato anti-impronta, con dispenser di acqua e ghiaccio. Attraverso la app Home Connect è possibile personalizzare le funzionalità in base alle proprie esigenze e ricevere notifiche sullo stato del filtro del dispenser, così da sapere quando è necessario sostituirlo.

È importante evitare di collocarlo vicino a fonti di calore come il forno e il piano di cottura per prevenire surriscaldamenti pericolosi e sprechi inutili di energia elettrica.

Quando si pensa a come posizionare gli elettrodomestici da cucina , il frigorifero rappresenta un elemento imprescindibile; è fondamentale posizionarlo in un punto accessibile , per garantire un facile utilizzo da parte di tutti i membri della famiglia.

Come posizionare gli elettrodomestici da cucina considerando la zona cottura

Stosa presenta Palio , una composizione con penisola dotata di piano cottura. Ogni dettaglio è studiato per organizzare in modo ordinato e razionale le varie funzioni: dal cucinare al contenere.

Puoi optare per un design che integri funzioni multiple , ad esempio, un blocco isola con un lato dedicato alla cottura ed uno al lavaggio , con spazio per la preparazione e magari anche per mangiare.

Generalmente si cerca di non collocarlo lontano dal lavello per velocizzare le operazioni, questa scelta permette infatti di trasferire facilmente le pentole dall’acqua bollente alla padella e viceversa.

Nel progettare come posizionare gli elettrodomestici da cucina , considera che al piano cottura è consigliabile riservare uno spazio di almeno 80 cm di larghezza; il mercato offre diverse tipologie, tra cui modelli ad induzione e a gas, in grado di soddisfare varie necessità in termini di stile e funzionalità.

Scegli la giusta collocazione per il forno

Valutando come posizionare gli elettrodomestici da cucina per quanto riguarda il forno, possiamo ricordare che in passato era comunemente installato sotto i fuochi; oggi si preferisce collocarlo a colonna, non troppo distante dal lavello, ad un'altezza comoda, per evitare di doversi piegare durante l'inserimento, il controllo e l'estrazione delle pietanze.

Inoltre, anche nel caso di modelli ad incasso, è consigliabile mantenere una distanza dal muro posteriore di almeno 10 cm per garantire la corretta ventilazione dell'elettrodomestico.

Haier propone il forno I-Touch Series 4, con finitura in acciaio inossidabile scuro con elegante vetro nero. È dotato di caratteristiche di intelligenza artificiale come Climatech, che garantisce una perfetta distribuzione del calore, Cook with Me, il tuo assistente personale in cucina che funziona tramite l'app hOn e un touch screen interattivo che ti permette di programmare facilmente le tue ricette preferite.