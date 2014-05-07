Redazione - 07 maggio 201414 maggio 2026
Consigli e strategie per realizzare la cucina in mansarda
Scopriamo insieme come realizzare la cucina in mansarda adeguandola alle altezze, in modo che sia funzionale, ben organizzata e bella da vedere.
Redazione - 07 maggio 201414 maggio 2026
Con le cucine componibili potrai scegliere basi e pensili in tutta libertà
Realizzare una cucina in mansarda potrebbe sembrare difficile a causa dei soffitti inclinati e dello spazio che in alcuni casi è grande ma spesso è piccolo. In realtà è un'opportunità unica per creare un ambiente accogliente e ricco di fascino. Valutando bene la scelta e la disposizione degli arredi è possibile ottenere, anche sotto il tetto, una cucina davvero funzionale.
L'ampia modularità delle migliori cucine consente di sfruttare ogni centimetro scegliendo mobili su misura, senza sacrificare il design. Dopo un'attenta pianificazione e con l'aiuto di arredatori esperti potrai assemblare i vari moduli e adattare la composizione alle caratteristiche strutturali del locale e conformazione del sottotetto.
Young di Stosa è una cucina componibile ampiamente personalizzabile nelle dimensioni dei moduli. Le diverse finiture e tinte sono studiate per esprimere la personalità di ogni cliente.
Semplici regole e consigli progettuali
- Il concetto fondamentale è sfruttare di più lo spazio in orizzontale rispetto a quello in verticale. I mobili in basso della cucina in mansarda devono assicurare capienza: se necessario prevedi basi con una profondità leggermente superiore a quella standard di 60 cm. Cestoni e cassetti favoriscono l'ordine e migliorano l'accessibilità.
- La gestione dei pensili richiede attenzione perché deve confrontarsi con l’inclinazione della falda. Se la cucina si sviluppa lungo la parete di timpano, quella più alta, tieni presente che i pensili bassi hanno un’altezza di 40 o 60 cm. La distanza consigliata dal top è compresa tra i 51 e i 60 cm. Quando due falde si incontrano al centro di una mansarda stretta e lunga e non lasciano un'altezza utile per i pensili il progetto si deve concentrare esclusivamente sulle basi e qualche mensola sopra il top. Un altro esempio è quello di una cucina inserita trasversalmente rispetto alla falda: i pensili dovranno essere tagliati con precisione e disegnati alla perfezione.
- Per quanto riguarda gli elettrodomestici scegli modelli compatti e integrati. Il frigorifero sottopiano è una scelta vincente. Ci sono anche modelli a libera installazione alti solo 160 cm.
Come scegliere il layout della cucina in mansarda
Proprio come per la camera da letto in mansarda anche la cucina in mansarda va arredata e disposta in base alla geometria del locale: grandezza, forma, altezza utile e andamento delle falde sono i fattori da considerare.
- Negli ambienti stretti e lunghi con due falde inclinate che si incontrano al centro la scelta migliore è la cucina in linea, sviluppata lungo la parte più bassa.
- Le configurazioni angolari e a ferro di cavallo sono perfette per mansarde con pianta quadrata perché sfruttano l'incontro tra più pareti, anche con altezze diverse.
- Se la mansarda è pensata come ambiente open space, ha una buona altezza sotto il colmo e gli allacci lo consentono l'isola centrale può contenere il piano cottura e/o il lavello. Le dimensioni dell'isola devono essere proporzionate alla metratura del locale per ottenere un risultato armonioso.
- Quando il locale unico è particolarmente ampio si può pensare ad un blocco a centro stanza completo di cucina a scomparsa e moduli contenitivi che dialoga esteticamente con la zona dedicata al relax.
L'importanza della luce e ricambio d'aria nella cucina in mansarda
Nella cucina in mansarda la luce artificiale, quella naturale e la ventilazione incidono direttamente sul comfort e qualità della vita.
Le migliori finestre da tetto sono progettate per soddisfare le esigenze delle cucine mansardate, ambienti caratterizzati da elevata umidità, vapori e odori prodotti durante la preparazione dei pasti. Delle grandi aperture, meglio se collocate sopra la zona operativa o in prossimità del piano cottura, consentono all’aria viziata di fuoriuscire rapidamente. In questo modo si riduce la formazione di condensa e l'aria interna è più salubre.
Il progetto illuminotecnico ideale prevede più punti luce ben distribuiti, in particolare faretti a led da interno, capaci di illuminare in modo preciso il piano di lavoro e il resto dell'ambiente senza creare zone d’ombra.
La nuova finestra da tetto FTU-V U5 FAKRO è installabile su falde con pendenza compresa tra i 15° e i 90°. Le cerniere posizionate a metà del telaio consentono l'apertura a bilico dell'anta. È un sistema progettato per garantire una ventilazione ottimale anche quando la finestra è chiusa.
Cucina in mansarda: scegli i colori giusti
Per le cucine mansardate piccole è meglio orientarsi verso mobili chiari che amplificare la luce naturale e rendono gli ambienti otticamente più ariosi. Se la cucina è grande e ci sono diverse finestre da tetto è possibile osare con palette più intense e terrose o tonalità pastello.
La cucina in mansarda bassa richiede pareti bianche, la scelta più indicata per diffondere la luce ed eliminare le zone d'ombra tipiche di questo ambiente. Un ruolo sempre più importante è affidato al verde. Inserire piante da appartamento in prossimità delle aperture verso l'esterno rende la cucina più accogliente, valorizzando il legame tra natura e benessere abitativo secondo i principi del biophilic design, una tendenza emergente.
Risposte dagli esperti sulla cucina in mansarda
-
Come posso progettare al meglio la cucina in mansarda?La cucina in mansarda va progettata tenendo conto delle altezze delle pareti, pendenze del tetto e della distribuzione degli spazi per garantire praticità e comfort.
-
Quali mobili scegliere per una cucina nel sottotetto?Sono ideali le cucine componibili con moduli che possono essere realizzati su misura. Le basi più profonde della misura standard aumentano lo spazio contenitivo; i pensili compatti o tagliati a misura di falda sfruttano al meglio le zone più basse della mansarda.
-
Come sfruttare le parti basse della cucina mansardata?Gli spazi a terra possono essere attezzati con basi chiuse da ante, cassetti, cestoni ed elettrodomenstici, ottimizzando ogni centimetro disponibile senza sprecare spazio prezioso.
-
Quali colori sono consigliati per una cucina in mansarda piccola?Colori chiari e finiture luminose aiutano a rendere la cucina piccola in mansarda più ariosa e luminosa, valorizzando la visione dell'insieme.
-
Quanto conta l’illuminazione naturale nella cucina mansardata?La luce del sole è fondamentale per migliorare comfort abitativo e funzionalità. Se ci sono poche finestre da tetto in relazione alla grandezza del locale è importante che quelle presenti siano grandi, così da massimizzare l'apporto di luce naturale e il ricambio d'aria.
-
Le cucine moderne sono adatte alle mansarde?Sì. Le cucine moderne sono modulari e permettono di adattare la composizione e soprattutto i pensili alle specifiche geometrie del sottotetto, con una spesa leggermente superiore per tagli su misura.
-
Come rendere funzionale una cucina in mansarda?È importante progettare correttamente il triangolo del lavoro, non sovraccaricare l'ambiente con troppi mobili e ottimizzare contenimento e passaggi per creare una cucina comoda e ben organizzata.