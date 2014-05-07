Consigli e strategie per realizzare la cucina in mansarda

Con le cucine componibili potrai scegliere basi e pensili in tutta libertà

Realizzare una cucina in mansarda potrebbe sembrare difficile a causa dei soffitti inclinati e dello spazio che in alcuni casi è grande ma spesso è piccolo. In realtà è un'opportunità unica per creare un ambiente accogliente e ricco di fascino. Valutando bene la scelta e la disposizione degli arredi è possibile ottenere, anche sotto il tetto, una cucina davvero funzionale.



L'ampia modularità delle migliori cucine consente di sfruttare ogni centimetro scegliendo mobili su misura, senza sacrificare il design. Dopo un'attenta pianificazione e con l'aiuto di arredatori esperti potrai assemblare i vari moduli e adattare la composizione alle caratteristiche strutturali del locale e conformazione del sottotetto.



Young di Stosa è una cucina componibile ampiamente personalizzabile nelle dimensioni dei moduli. Le diverse finiture e tinte sono studiate per esprimere la personalità di ogni cliente.