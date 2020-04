Eccovi 4 progetti di cucina openspace

Pro e contro della cucina aperta sul soggiorno

La cucina open space con isola

Scegliere di inserire in zona giorno open space una cucina con isola è una soluzione ottimale soprattutto nel caso di ampi spazi . La parte di cucina in linea o ad angolo che resterà a muro potrà accogliere o meno piano cottura e lavabo , oppure gli stessi potranno essere installati nell’ isola centrale in relazione alle preferenze dell’utente finale. Un consiglio utile è quello di disporre sempre vicini piano cottura e lavabo, per una praticità di utilizzo: potranno essere accostati nell’isola centrale, affiancati nella parte di cucina a muro o ancora, essere disposti frontalmente nelle due diverse aree, in modo da essere comunque vicini. Il frigorifero comprensivo di freezer può essere disposto in soluzione freestanding oppure inglobato nella parte di cucina a parete . L’isola della cucina oltre ad avere piano di lavoro e area attrezzata, potrà essere completata con un ampio piano con funzione di tavolo e sgabelli , per mangiare quotidianamente e se necessario essere utilizzato come area di lavoro. Distanziando adeguatamente l’isola dalla cucina, si avrà funzione di area intermedia per la suddivisione delle aree cucina- salotto: una sorta di spazio mediano che possa fare da collegamento visivo e stilistico tra i due ambienti, magari anche mixando i due stili.

La cucina aperta sul soggiorno con penisola

La cucina soggiorno bianca

La scelta del colore per la cucina è fondamentale poiché definisce lo stile e il carattere dell’arredo, completando con eleganza l’ambiente che l’accoglie.

Dai toni pastello, ai colori forti, alla cucina bianca, la scelta dipende unicamente dal gusto personale: scegliendo una cucina soggiorno bianca lo spazio si caratterizzerà di eleganza e naturalezza, con possibilità di aggiunta particolari tono su tono oppure in contrasto per creare un crash stilistico.

La cucina bianca potrà accogliere un piano in marmo nero dalle linee nette e squadrate nel caso di ambiente contemporaneo e minimale, oppure un piano in marmo chiaro con venature dai toni grigi o beige, per un effetto elegante e più classico.

La cucina bianca in uno spazio open space potrà essere inoltre caratterizzata da un’isola o penisola che possa fungere da elemento divisorio per lo spazio giorno, magari in double face, accogliendo nella zona prospicente la cucina una parte di arredi utili per la preparazione del cibo e nella parte fronte salotto, una libreria bassa arricchita con mobili chiusi da ante a vetro oltre a scomparti a giorno per spazio living.