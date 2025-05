Cucina a U: capienza e funzionalità in primo piano

Quando optare per una cucina a u con finestra

In ambienti dove è necessario fare i conti con le aperture strutturali la cucina a u con finestra regala uno spazio luminoso e ben organizzato.

Questa disposizione consente di sfruttare al meglio ogni centimetro, collocando sulla parte di top con vista sull'esterno il piano cottura oppure il lavello. Considera in quest'ultimo caso l'installazione di uno specifico rubinetto sottofinestra abbattibile.

In una cucina a U piccola potresti pensare uno dei suoi lati paralleli più corto rispetto all'altro per adattarsi all'eventuale presenza ravvicinata della porta d'ingresso.



Libra di Scavolini ci mostra una soluzione a golfo salvaspazio, ideale per zone cucina non particolarmente generose. Le basi sono in laccato bianco opaco, le colonne in dogato opaco Grigio Airone.