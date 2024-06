Quali sono le giuste dimensioni dell'isola cucina

Che dimensioni minime deve avere la cucina per inserire un'isola

Scavolini presenta Jeometrica , una configurazione ad isola con ante dal design a telaio che richiamano un'estetica contemporanea, minimalista ed elegante. I profili in alluminio, disponibili in diverse tonalità danno vita a combinazioni di forte impatto visivo. È possibile scegliere tra finiture opache laccate, decorativi, impiallacciati, gres o vetro, con una versatilità su misura per ogni esigenza di design.

Per ottenere il massimo della comodità le dimensioni dell'isola cucina devono essere messe in relazione con lo spazio a disposizione: le misure minime per accogliere questo genere di composizione devono essere di almeno 9 mq , sufficienti per garantire una buona libertà di movimento intorno al blocco centrale.

Queste soluzioni sono preferite in ambienti open space dove si desidera creare una continuità tra la cucina e la zona giorno. Tale struttura non solo offre un design moderno ed elegante, ma facilita anche l' interazione tra chi lavora ai fornelli e chi si trova nella zona giorno.

Quando si parla di cucina, non si tratta solo di estetica, ma anche di funzionalità ed ergonomia ; immagina di muoverti in uno spazio dove tutto è a portata di mano, senza dover fare acrobazie per raggiungere gli utensili o gli ingredienti; una cucina con isola deve garantire percorsi fluidi e naturali.

Scegli le dimensioni dell'isola cucina in base alle tue necessità

La scelta di installare una cucina a isola permette di poter avere molto più spazio libero per lavorare, poiché in questo spazio centrale potremo disporre anche il piano cottura oppure il lavabo, o anche entrambi, secondo i nostri gusti e le nostre esigenze. In alternativa potremo utilizzare l’isola come piano di lavoro, magari inserendovi unicamente i fuochi, in modo da lasciare più spazio per la preparazione dei cibi, oppure, lasciare lo spazio totalmente libero, solo impiegando le basi come elementi contenitori e magari attrezzando la parte superiore con elementi utili per lavorare adeguatamente in questo spazio. Le dimensioni isola cucina non possono essere considerate standard ma secondo ciò che viene inserito e quello che sceglie, proprio grazie alla componibilità della cucina, cambiano e variano.

In merito alle dimensioni dell'isola cucina, se utilizzi il blocco centrale come piano di appoggio, avrai bisogno di una lunghezza minima di 90 cm e una profondità di 60 cm; se invece desideri includere un piano cottura o un lavello la lunghezza minima rimane di 90 cm, ma la profondità ideale si alza a 90 cm.

Per chi desidera un blocco completo con piano cottura, lavello e piano di lavoro, la lunghezza minima deve essere di 120 cm, con una profondità di 90 cm.

Stosa propone Palio, una cucina progettata per organizzare in maniera efficiente e ordinata tutte le funzioni, dalla preparazione dei cibi alla conservazione, con moduli e contenitori di diverse dimensioni, ideali per riporre tutto ciò di cui hai bisogno.