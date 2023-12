Ottimizza lo spazio con le nostre idee per arredare al meglio le cucine piccole nel 2022

Redazione - 12 novembre 2015

La soluzione in linea è ideale per le cucine piccole e strette

La soluzione in linea è una delle opzioni più comuni per ottimizzare lo spazio in cucine piccole e strette. Questa disposizione prevede che tutti i suoi elementi siano allineati su un'unica parete, se necessario scegliendo alcuni dei suoi elementi in profondità ridotta o, se possibile, prevedendo un banco snack di fronte al piano di lavoro, in grado di consentire il mantenimento di un flusso di lavoro efficiente. Da considerare altresì l'utilizzo di tavoli a ribalta fissati a parete, chiusi quando non sono in uso, in maniera tale da liberare spazio di passaggio. È fondamentale ricordare che lo spazio per mouversi agevolmente deve essere di almeno 80-90 cm, perfetto anche per garantire una buona sicurezza all'interno dell'ambiente.

Puntare tutto sulle altezze e la versatilità

Per sfruttare al meglio lo spazio, nelle cucine piccole e strette, puntare sull'altezza è una strategia efficace, utilizzare pensili alti aumenta lo spazio di contenimento senza occupare spazio a pavimento. Prevedere un set di mensole lungo una delle pareti, magari disponendole ad altezze diverse, potrà fornire un supporto pratico quale piano d'appoggio aggiuntivo per conservare accessori e utensili di uso quotidiano, come barattoli di spezie o tazze da caffè; in questo modo, avrai tutto a portata di mano senza occupare spazio prezioso sul piani di lavoro. È importante massimizzare il multitasking, ossia la funzionalità e l'utilizzo di ogni pezzo di arredamento che riesca a svolgere più funzioni diverse. Ad esempio, un tavolo a scomparsa può essere utilizzato sia come area di lavoro che come tavolo da pranzo, risparmiando spazio.

Perché scegliere una piccola cucina bianca

Il colore bianco è associato alla purezza e alla pulizia ed è spesso utilizzato in ambienti come la cucina, dove l'igiene è di primaria importanza, è una scelta di design perfetta soprattutto per le cucine piccole e strette, non solo per la sua versatilità, ma anche per i numerosi benefici estetici che apporta. Rende gli ambienti più ampi e luminosi, riflettendo la luce naturale e artificiale, creando un'atmosfera aperta e ariosa. Offre una base neutra che può essere combinata con qualsiasi altro colore o materiale, rendendo più facile l'abbinamento con altri elementi dell'insieme, una cucina bianca inoltre non passerà mai di moda.

I vantaggi dei rivestimenti chiari e dell'illuminazione