Tendenze e consigli per scegliere i pavimenti per cucina

Redazione - 08 marzo 2021

I migliori pavimenti da abbinare ad una cucina bianca

Nella scelta dei pavimenti per cucina bianca, è possibile creare contrasti più o meno evidenti, il bianco, infatti, è un non colore che può essere abbinato praticamente con tutto, ma è importante fare la scelta giusta per non rischiare di creare un ambiente troppo freddo o impersonale. Una delle soluzioni più popolari attualmente è il pavimento in legno , che può essere sia naturale che in ceramica effetto legno : il primo dona calore ed accoglienza all'ambiente, ma è difficile da gestire perché delicato, il secondo prevale come scelta comune in quanto resistente e di facile manutenzione.

Quali caratteristiche devono possedere i pavimenti cucine moderne

I requisiti più importanti che i pavimenti per cucina devono possedere sono: Facile pulizia e manutenzione , la resistenza all' usura , alle macchie e agli agenti chimici .

. Il design ed il colore del pavimento sono altri elementi essenziali; esistono fantasie e forme che possono trasformare completamente la percezione visiva dell'ambiente.

Per una cucina di grandi dimensioni, valutare la possibilità di scegliere lastre di grande formato, la quasi assenza di fughe regalerà un ambiente moderno ed elegante. Elementi Terra, il gres porcellanato di Iris Ceramica, ci offre il fascino primordiale delle materie naturali, custodi di suggestioni antiche e uniche.

Ecco alcuni suggerimenti per accostare in cucina pavimenti diversi

L'idea di accostare pavimenti per cucina "diversi" può sembrare audace, ma in realtà è molto efficace, sia dal punto di vista pratico che estetico. Una delle combinazioni più popolari è quella tra gres porcellanato e parquet: il primo, resistente e durevole, è ideale per la zona operativa, mentre il secondo, caldo e accogliente, è perfetto per il resto dell'ambiente; a tale proposito ricordiamo che non è consigliabile accostare il legno vero al gres effetto legno, la differenza sarebbe troppo evidente. Oppure ancora è possibile abbinare due piastrelle in gres differenti, lo stacco del secondo pavimento potrebbe essere realizzato anche con cementine, maioliche o piastrelle di ceramica di forma esagonale che vanno ad incontrarsi con listoni di materiale naturale oppure con piastrelle di gres porcellanato. Collezione Roma Stone di FAP Ceramiche, a pavimento le finiture Calacatta Oro, Pietra Beige e Deco Mosaico. Pavimento in Gres effetto cotto combinato con piastrella Maiolica Sole in gres porcellanato di Iperceramica.

Perché scegliere pavimenti cucina in gres porcellanato