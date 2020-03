Ecco come comporre la cucina perfetta

Quali misure considerare nella scelta di una cucina componibile

Questo secondo aspetto prevede la padronanza degli ingombri tipici di basi, pensili e colonne , per capire quanti e quali pezzi inserire e quanto spazio libero abbiamo a disposizione una volta collocati i diversi elementi. Generalmente si tende a separare la zona delle colonne con dispensa e frigorifero da quella più operativa formata da basi a cui sovrapporre pensili. Importante è sapere che esiste una distanza da mantenere tra questi due blocchi nel punto in cui sono collocati i fuochi. 60/65 cm è appunto lo spazio da lasciare libero tra piano cottura e cappa e di conseguenza anche tra top e pensili se vogliamo realizzare una composizione lineare. Anche il sistema di apertura dei cassetti e delle ante influenza la funzionalità e il libero movimento all’interno della cucina. Ora andremo nello specifico ad approfondire le dimensioni degli elementi componibili.

Per una corretta progettazione della cucina è necessario tenere a mente due cose:

Misure e collocazione dei pensili

Partiamo dicendo che in una composizione lineare ed essenziale i pensili seguono il ritmo degli elementi a terra per numero, dimensione e collocazione. Nei progetti più innovativi e di design troviamo spesso una maggiore “emancipazione” di questi volumi sospesi, che si riducono nella quantità e che si alternano con altri elementi come: mensole, vani a giorno, vetrine e schienali attrezzati.

Ma scendiamo nel dettaglio e iniziamo a “dare i numeri”:

Altezza : variabile da 35 a 100 cm. Questo dipende dal tipo di apertura, dall’altezza totale della stanza e da quanto volume contenitivo desideriamo.

: variabile da 35 a 100 cm. Questo dipende dal tipo di apertura, dall’altezza totale della stanza e da quanto volume contenitivo desideriamo. Larghezza : segue in genere quella della base (45/60/90/120).

: segue in genere quella della base (45/60/90/120). Profondità: parte da cm 35 per raggiunge cm 60 con basi più profonde. Si calcola di solito un gap di 25cm tra i due elementi.

Lo schienale tra top e pensili è alto 55 cm se non vi è piano cottura e cappa e "si abbassa" quando il piano ha profondità aumentata: con base da 80 lo schienale è da 40, ad esempio.